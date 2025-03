Detran flagra 118 motoristas dirigindo sob efeito de álcool neste fim de semana no DF Foram realizadas 1,9 mil abordagens e identificados motoristas inabilitados, com CNH vencida e com infrações diversas Brasília|Do R7, em Brasília 24/03/2025 - 09h56 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h19 ) twitter

Detran realizou fiscalizações em sete RAs

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal flagrou neste fim de semana 118 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Os dados consideram a operação iniciada na noite de sexta-feira (21) e encerrada no domingo (23). A atuação dos agentes foi feita em sete regiões administrativas: Taguatinga, Águas Claras, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Vila Planalto e Asa Norte.

Segundo a autarquia, foram abordados 1.945 motoristas e realizados 1.887 testes de etilômetro. Além dos motoristas dirigindo sob efeito do álcool, os agentes também identificaram 41 motoristas inabilitados, 27 com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e 98 com infrações diversas.

O Detran também encontrou 33 motos com escapamento alterado e levou 43 veículos aos pátios do departamento.

A operação, segundo o Detran, é uma ação para evitar acidentes graves na cidade. Os agentes fecham todas as entradas e saídas de uma região com pontos de bloqueio, retirando de circulação os condutores alcoolizados, inabilitados ou com veículos sem condições de segurança de rodar nas vias.

