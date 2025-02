Pé-de-meia: líder da oposição na Câmara pede afastamento do ministro da Educação Deputado apresentou pedido ao STF por bloqueio ao programa; MEC nega irregularidades Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/01/2025 - 13h09 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h35 ) twitter

O ministro da Educação, Camilo Santana Wilson Dias/Agência Brasil

O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) com um pedido de afastamento do ministro da Educação, Camilo Santana. O político justifica a solicitação por supostas irregularidades ligadas ao programa Pé-de-Meia, que teve recursos bloqueados pelo TCU (Tribunal de Contas da União).

No pedido, divulgado nesta terça-feira (28), Zucco defende que teria havido crime de responsabilidade da parte do ministro. A solicitação ainda pede abertura de um inquérito que avalie outros ministros do governo - como Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento.

A solicitação vem após o plenário do TCU bloquear R$ 6 bilhões por supostas irregularidades. O governo, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), pediu o desbloqueio dos valores. A Bancada da Educação no Congresso também fez a mesma solicitação ao tribunal.

Em dezembro, quando a área técnica defendeu o bloqueio, o Ministério da Educação informou ao R7 que “todos os aportes feitos para o programa foram aprovados pelo Congresso Nacional e cumpriram as normas orçamentárias vigentes. O governo prestou os esclarecimentos preliminares que foram solicitados pelo TCU e, tempestivamente, irá complementar informações”.

Em novo pedido feito ao MEC, o ministério não comentou a solicitação feita pelo deputado contra o ministro, mas sustentou que o programa foi criado para enfrentar evasão no ensino médio em apoio financeiro a estudantes.

“O investimento anual é de R$12,5 bilhões. Toda a movimentação financeira do programa está respaldada por leis aprovadas pelo Congresso Nacional. O MEC confia no entendimento junto aos órgãos de controle para garantir o direito dos 4 milhões de estudantes brasileiros hoje beneficiados, com depósitos mensais de R$200, mais parcela de R$1.000 com a aprovação ao final de cada ano letivo”, apontou.

Entenda

Os R$ 6 bilhões bloqueados são do FGO (Fundo Garantidor de Operações) e do Fgeduc (Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo). Os recursos abastecem um fundo privado criado para custear o Pé-de-Meia, chamado de Fipem.

O argumento para autorizar o bloqueio está no abastecimento do Fipem. Por ser feito pelo FGO e Fgeduc, ocorre sem autorização orçamentária, já que os fundos privados não constam no Orçamento da União nem passam pelo Tesouro Nacional.

A prática pode interferir em questões orçamentárias e financeiras da União, além de colocar em risco a rastreabilidade e a transparência dos valores.

O TCU alega que o aporte de R$ 6 bilhões não estava previsto no Orçamento de 2024 e, portanto, teria sido feito “à margem das regras fiscais vigentes”, como o novo arcabouço fiscal e a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).