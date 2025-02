Perfil de Bolsonaro no X é hackeado novamente; invasores voltam a anunciar criptomoeda Conta do ex-presidente na plataforma também foi tomada na semana passada; Carlos Bolsonaro anunciou nova invasão Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 19h35 (Atualizado em 30/01/2025 - 20h12 ) twitter

Invasores chegaram a negar que conta foi hackeada Fernando Frazão/Agência Brasil - 21.4.2024

A conta do ex-presidente Jair Bolsonaro no X, antigo Twitter, foi hackeada novamente nesta quinta-feira (30). Pela mesma plataforma, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, anunciou a invasão. O perfil de Bolsonaro também foi tomado na quinta da semana passada (23), quando os invasores divulgaram uma suposta nova criptomoeda. Os hackers voltaram a compartilhar o tal ativo, cujo nome seria $BRAZIL.

“Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do [ex-]presidente foi hackeada. Logo informamos quando retornarmos com a conta normalizada”, escreveu Carlos Bolsonaro, ao afirmar que a equipe está em contato com o X para recuperar o perfil.

Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do Presidente @jairbolsonaro foi hackeada. Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informamos quando… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 30, 2025

Nas publicações desta quinta (30), os invasores chegaram a negar que a conta foi hackeada. “A conta de Jair Bolsonaro não foi invadida. Esta moeda é para nós, patriotas, que estamos cansados de ser censurados”, escreveram.

Publicação de hackers Reprodução/X @jairbolsonaro - 30.1.2025

Os próprios hackers esclareceram, no entanto, que a chamada $BRAZIL é uma “memecoin”, sem valor. “Lembrete: $BRAZIL é uma memecoin sem valor intrínseco. Isso não é um conselho financeiro — apenas um marco na evolução das criptomoedas”, alertaram.

Os invasores também compartilharam imagens de Bolsonaro ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma montagem com outros políticos alinhados à direita, como os presidentes Nayib Bukele (El Salvador) e Javier Milei (Argentina). A imagem traz os anos em que cada político foi eleito — abaixo de Bolsonaro, há uma barra em carregamento até 2026.

Os posts dos hackers fazem referência, ainda, a uma suposta censura sofrida pelos brasileiros.

Montagem com outros políticos de direita Reprodução/X @jairbolsonaro - 30.1.2025