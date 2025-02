Perfil de Jair Bolsonaro no X é hackeado e apresenta suposta nova criptomoeda Alerta sobre invasão foi publicado na mesma rede social pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 23h28 (Atualizado em 24/01/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Publicação feita por invasores usa foto do ex-presidente com Donald Trump Reprodução / X - @jairbolsonaro

O perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X, antigo Twitter, foi hackeado na noite desta quinta-feira (23). O alerta sobre a suposta invasão foi feito pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

Às 23h08, uma publicação que teria sido feita pelos invasores divulgava o que seria uma nova criptomoeda com o seguinte texto: “A NOVA MOEDA OFICIAL DO BRAZIL ESTÁ AQUI! Chegou a hora de celebrar o nosso país como nunca antes! Estou lançando o $BRAZIL, a moeda que representa o orgulho, a liberdade e a força do povo brasileiro!“.

Pouco depois da meia-noite, contudo, a publicação foi apagada.

A publicação mostrava ainda uma foto de Bolsonaro com o presidente americano, Donald Trump. A reportagem tenta contato com a assessoria do ex-presidente.

‌



Invasores divulgaram suposta nova criptomoeda no perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro Reprodução / X - @jairbolsonaro

Segundo Carlos Bolsonaro, já foi iniciado o trabalho para recuperar o controle do perfil. “A conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada. Iniciado processo de tentativa de recuperação da mesma", informou o vereador.

A conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada. Iniciado processo de tentativa de recuperação da mesma. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 24, 2025

Nos comentários da publicação, muitos seguidores do ex-presidente demonstraram desconfiança. “Chequei no instagram dele não há nada sobre isso, além disso, reforço que não parece a maneira qual ele se comunica conosco. NÃO CLIQUEM NOS LINKS“, alertou um seguidor. Entretanto, houve também quem demonstrasse interesse em comprar a suposta criptomoeda. ”Querooo como faço p comprar“, perguntou outra seguidora.