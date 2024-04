Perfume de Bolsonaro se esgota em menos de seis horas na pré-venda

Alto contraste

Perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro esgota em 6 horas

O perfume criado para o ex-presidente Jair Bolsonaro se esgotou em menos de 6 horas na pré-venda. O produto estava à venda na loja online do influenciador Augustin Fernandes, e, inicialmente, foi vendido a R$ 197, com a possibilidade de parcelamento em até 12 meses no cartão de crédito. O influenciador não informou quantas unidades do produto foram vendidas.

"Sem palavras. Esgotou em seis horas com um post no Facebook, uma foto de celular e um vídeo de seis segundos. Não sei nem o que dizer", comemorou o influenciador nas redes sociais. A descrição do produto informa que o perfume tem fragrância “cítrico amadeirado”, com notas de laranja, limão, tangerina e néroli (óleo essencial de flor de laranjeira).

O lançamento do perfume foi anunciado em 6 de março como parte da comemoração do aniversário do ex-presidente, que completa 69 anos em 21 março. A expectativa é que após a pré-venda o perfume seja vendido a R$ 247.

Perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro Perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (Loja do Divo/Divulgação)

Além de Bolsonaro, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro também tem uma linha de produtos na marca do influenciador, que inclui cosméticos, sabonetes, hidratantes e um perfume — também esgotado e sem indicação de preço. Os produtos que levam o nome da ex-primeira-dama chegam a custar R$ 299.

Em abril do ano passado, Michelle divulgou um vídeo em que passa produtos de cuidados para a pele em Bolsonaro. Na postagem, ela aparece com pantufas e usa os itens no rosto do ex-presidente, que se mantém quieto e com os olhos fechados.

Ao som da trilha sonora de Pantera Cor-de-Rosa, Michelle limpou o rosto do ex-presidente. Depois seguiu com o tratamento, que incluiu esfoliação e hidratação. O vídeo termina com o casal abraçado e Bolsonaro fazendo o sinal de “joinha”. A legenda diz: "Cuidando do meu amor com minha linha skincare".

Quem é Agustin Fernandez?

Próximo à família Bolsonaro, além de maquiador que mantém a sua própria linha de cosméticos, Agustin Fernandez é um influenciador com mais de 5,4 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Nasceu no Uruguai, mas veio morar no Brasil em 2011. Chegou ao país aos 18 anos, de ônibus e com R$ 66 no bolso. Prostituiu-se, porque "trabalhava no salão durante o dia, a noite trabalhava como barman e ainda saía com clientes", conforme relatou em entrevista à revista Caras. Em 2018, Agustin declarou o seu voto em Bolsonaro.