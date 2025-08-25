Genial/Quaest aponta que 49% acreditam que uso da Magnitsky contra Moraes é injusto Entre os que dizem ter votado em Lula, 17% afirmam que a sanção contra Moraes é justa Brasília|Do Estadão Conteúdo 25/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 49% dos entrevistados consideram injusta a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.

46% apoiam o impeachment de Moraes, enquanto 43% são contra.

Entre eleitores de Lula, 22% apoiam o afastamento; entre eleitores de Bolsonaro, 82% são a favor.

A percepção da punição varia conforme o viés político, com 75% dos eleitores de Bolsonaro considerando a sanção justa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sobre o afastamento de Moraes da Suprema Corte, 46% dizem ser a favor e 43%, contra Foto: Rosinei Coutinho/STF/Arquivo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (25) mostra que 49% dos entrevistados consideram injusta a aplicação da Lei Magnitsky por parte do Governo dos Estados Unidos contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Outros 39% consideram a sanção contra Moraes justa.

Apesar de a maioria dos entrevistados afirmar que a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes foi injusta, o mesmo levantamento mostra que há uma maioria de pessoas que defendem o impeachment do ministro do STF.

Quando questionados se são a favor do afastamento de Moraes da Suprema Corte, 46% dizem ser a favor, e 43%, contra. Entre os evangélicos, os favoráveis ao impeachment chegam a 55%, contra 32% contrários.

Mesmo entre os que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno de 2022, há um porcentual expressivo que apoia o afastamento de Moraes: 22%, ante 68% que se dizem contrários. Entre os que votaram em Bolsonaro, 82% dizem ser favoráveis à cassação de Moraes, enquanto 10% dizem ser contra.

Sobre o uso da Magnitsky contra Moraes, a pesquisa mostra que o porcentual dos que consideram a aplicação justa varia a partir dos recortes feitos e segue, a grosso modo, o viés político dos cidadãos.

Entre evangélicos, por exemplo, grupo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro conta com apoio consistente nos últimos anos, 49% consideram a punição justa, e 37% consideram injusta.

Entre os que dizem ter votado em Bolsonaro no segundo turno de 2022, 75% consideram a punição justa, enquanto 18% dizem que ela foi injusta. Entre os que dizem ter votado em Lula, apenas 17% afirmam que a sanção contra Moraes é justa, enquanto 72% acreditam ter sido injusta.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores de 13 a 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

A Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky foi aprovada nos Estados Unidos em um contexto de tensões com a Rússia. O nome da lei é em homenagem a Sergei Magnitsky, advogado tributário russo morto em 2009 em uma prisão em Moscou. A lei foi aprovada como um instrumento de sancionar autoridades russas ligadas ao assassinato de Magnitsky.

O objetivo era estabelecer formas de punir pessoas em todo mundo por violações de direitos humanos ou corrupção por meio do congelamento de bens nos Estados Unidos, proibição de entrada no país, entre outros.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, no fim de julho, a sanção contra Moraes com a Lei Magnistky. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, “Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil”.

