Gestão de Barroso no STF chega ao fim com defesa da democracia e avanços em tecnologia
Sob sua presidência, Supremo julgou temas sensíveis, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal
A presidência do ministro Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal) chega ao fim nesta semana, após dois anos marcados por modernização tecnológica, medidas de sustentabilidade e decisões emblemáticas em defesa da democracia. O comando da Corte passa agora para o ministro Edson Fachin, eleito para o biênio 2025-2027.
Entre os principais marcos da gestão, Barroso implementou o Plano Estratégico 2023-2025, com foco em eficiência, governança e linguagem clara nas decisões. Segundo dados do STF, a Corte alcançou o menor acervo processual em 30 anos, impulsionada pelo uso ampliado do Plenário Virtual e por ferramentas de inteligência artificial — como os sistemas Victor, Rafa e o projeto Galileu — para acelerar análises processuais.
A comunicação com a sociedade também foi fortalecida. O serviço “Informação à Sociedade” passou a oferecer resumos acessíveis das decisões, aproximando o STF da população. Na agenda ambiental, Barroso lançou o programa STF + Sustentável, com usina fotovoltaica, plantio de árvores e eliminação de plásticos descartáveis. O tribunal ainda aderiu ao Pacto pela Transformação Ecológica entre os Poderes.
Sob sua presidência, o Supremo julgou temas sensíveis, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal (até 40g), a proteção das florestas, a revisão da “vida toda” do INSS e pontos da Reforma da Previdência. Barroso também defendeu políticas de inclusão no Judiciário, como a criação do Exame Nacional da Magistratura e bolsas para negros.
No encerramento do mandato, em meio à crise diplomática com os Estados Unidos, Barroso reforçou a posição do STF como guardião da democracia. “O Supremo permanecerá firme, como guardião da Constituição”, declarou.
Especialistas destacam força política e modernização
Para a advogada Nara Ayres Britto, coordenadora do curso de Direito do Ibmec Brasília, Barroso deixa uma gestão marcada por avanços institucionais e compromisso com a transparência.
“Ele reforçou o papel do Supremo como guardião da Constituição, atuando com eficiência e clareza. A modernização da comunicação judicial e o uso de tecnologia tornaram a Corte mais acessível e dinâmica”, constatou.
Já o cientista político André César, sócio da Hold Assessoria Legislativa, destaca a habilidade de Barroso de liderar a Corte em um período de grande tensão institucional:
“Ele pegou um Supremo num momento de grande stress, de enorme visibilidade, e conseguiu segurar essa onda. Colocou uma agenda progressista e conduziu bem o período à frente da Casa. Barroso tem peso político, tem lastro, e isso foi fundamental para manter o equilíbrio nas relações entre os Poderes”, avaliou.
Perguntas e Respostas
Qual é o contexto da presidência de Luís Roberto Barroso no STF?
A presidência do ministro Luís Roberto Barroso no STF chega ao fim após dois anos, durante os quais ele implementou modernizações tecnológicas, medidas de sustentabilidade e decisões importantes em defesa da democracia. O comando da Corte agora passa para o ministro Edson Fachin, eleito para o biênio 2025-2027.
Quais foram as principais iniciativas de Barroso durante sua gestão?
Barroso implementou o Plano Estratégico 2023-2025, focando em eficiência, governança e clareza nas decisões. O STF alcançou o menor acervo processual em 30 anos, utilizando o Plenário Virtual e ferramentas de inteligência artificial, como os sistemas Victor, Rafa e o projeto Galileu, para acelerar as análises processuais.
Como Barroso melhorou a comunicação do STF com a sociedade?
Barroso fortaleceu a comunicação com a sociedade através do serviço “Informação à Sociedade”, que oferece resumos acessíveis das decisões do STF, aproximando a Corte da população.
Quais foram as ações de Barroso em relação ao meio ambiente?
Na agenda ambiental, Barroso lançou o programa STF + Sustentável, que inclui a instalação de uma usina fotovoltaica, o plantio de árvores e a eliminação de plásticos descartáveis. O tribunal também aderiu ao Pacto pela Transformação Ecológica entre os Poderes.
Quais temas sensíveis foram julgados sob a presidência de Barroso?
Durante sua gestão, o Supremo julgou temas como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal (até 40 g), a proteção das florestas, a revisão da “vida toda” do INSS e aspectos da Reforma da Previdência.
Qual foi a posição de Barroso em relação à democracia ao final de seu mandato?
No encerramento de seu mandato, Barroso reforçou a posição do STF como guardião da democracia, afirmando que “o Supremo permanecerá firme, como guardião da Constituição”.
Como especialistas avaliam a gestão de Barroso?
A advogada Nara Ayres Britto destacou que Barroso deixou uma gestão marcada por avanços institucionais e compromisso com a transparência, enquanto o cientista político André César elogiou sua habilidade de liderar a Corte em um período de grande tensão institucional, mantendo o equilíbrio nas relações entre os Poderes.
