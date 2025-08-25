Gestão de Barroso no STF chega ao fim com defesa da democracia e avanços em tecnologia Sob sua presidência, Supremo julgou temas sensíveis, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A presidência do ministro Luís Roberto Barroso no STF termina após dois anos de avanços em tecnologia e defesa da democracia.

Barroso implementou o Plano Estratégico 2023-2025, reduzindo o acervo processual e utilizando inteligência artificial para acelerar processos.

O Supremo julgou temas importantes, incluindo a descriminalização do porte de maconha e políticas de inclusão no Judiciário.

Barroso reforçou a posição do STF como guardião da democracia, destacando sua atuação em tempos de tensão institucional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nesta sexta-feira (29), Barroso passa o comando da Corte ao ministro Edson Fachin CARLOS ALVES MOURA

A presidência do ministro Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal) chega ao fim nesta semana, após dois anos marcados por modernização tecnológica, medidas de sustentabilidade e decisões emblemáticas em defesa da democracia. O comando da Corte passa agora para o ministro Edson Fachin, eleito para o biênio 2025-2027.

Entre os principais marcos da gestão, Barroso implementou o Plano Estratégico 2023-2025, com foco em eficiência, governança e linguagem clara nas decisões. Segundo dados do STF, a Corte alcançou o menor acervo processual em 30 anos, impulsionada pelo uso ampliado do Plenário Virtual e por ferramentas de inteligência artificial — como os sistemas Victor, Rafa e o projeto Galileu — para acelerar análises processuais.

A comunicação com a sociedade também foi fortalecida. O serviço “Informação à Sociedade” passou a oferecer resumos acessíveis das decisões, aproximando o STF da população. Na agenda ambiental, Barroso lançou o programa STF + Sustentável, com usina fotovoltaica, plantio de árvores e eliminação de plásticos descartáveis. O tribunal ainda aderiu ao Pacto pela Transformação Ecológica entre os Poderes.

Sob sua presidência, o Supremo julgou temas sensíveis, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal (até 40g), a proteção das florestas, a revisão da “vida toda” do INSS e pontos da Reforma da Previdência. Barroso também defendeu políticas de inclusão no Judiciário, como a criação do Exame Nacional da Magistratura e bolsas para negros.

No encerramento do mandato, em meio à crise diplomática com os Estados Unidos, Barroso reforçou a posição do STF como guardião da democracia. “O Supremo permanecerá firme, como guardião da Constituição”, declarou.

Especialistas destacam força política e modernização

Para a advogada Nara Ayres Britto, coordenadora do curso de Direito do Ibmec Brasília, Barroso deixa uma gestão marcada por avanços institucionais e compromisso com a transparência.

“Ele reforçou o papel do Supremo como guardião da Constituição, atuando com eficiência e clareza. A modernização da comunicação judicial e o uso de tecnologia tornaram a Corte mais acessível e dinâmica”, constatou.

Já o cientista político André César, sócio da Hold Assessoria Legislativa, destaca a habilidade de Barroso de liderar a Corte em um período de grande tensão institucional:

“Ele pegou um Supremo num momento de grande stress, de enorme visibilidade, e conseguiu segurar essa onda. Colocou uma agenda progressista e conduziu bem o período à frente da Casa. Barroso tem peso político, tem lastro, e isso foi fundamental para manter o equilíbrio nas relações entre os Poderes”, avaliou.

