Eduardo Bolsonaro responsabiliza Moraes e PF por assalto a familiares no RJ

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes e a Polícia Federal de serem responsáveis por assalto a seus familiares.

O deputado relata que sua mãe e avós foram mantidos em cativeiro durante o assalto em Resende, RJ.

Ele critica o congelamento de suas contas bancárias e questiona como pode garantir a segurança da família.

Eduardo defende seu pai, Jair Bolsonaro, e denuncia uma suposta perseguição política por parte do STF. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

"Vocês, da PF, são responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes", afirmou Eduardo Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado Eduardo Bolsonaro postou vídeo em suas redes sociais neste domingo (24) insinuando que o ministro Alexandre de Moraes e agentes da Polícia Federal seriam responsáveis pelo assalto ocorrido na manhã de hoje na casa da mãe e dos avós dele em Resende, no Rio de Janeiro.

“Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos, durante mais de uma hora, em cativeiro em sua própria casa. Isso é para vocês verem a guerra que a gente está travando, a irresponsabilidade, no mínimo, se não, medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer “virar” a cabeça para parar as denúncias de violações de Direitos Humanos que a gente faz aqui nos EUA. Vocês, da PF, que dizem que estão só seguindo ordens, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes”, declarou.

O deputado — que está nos EUA em articulação com autoridades para sancionar ministros brasileiros em prol da anistia dos acusados do 8 de janeiro — reclamou do bloqueio de suas contas bancárias.

“Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher, como é que eu fico para arranjar um segurança para eles [família de Resende]? E quem vai bancar esse segurança? Será que não vai estar entrando também nos inquéritos do Alexandre de Moraes?”, questionou Eduardo.

O parlamentar também defendeu o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é inocente. Bolsonaro é um dos réus na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. “Será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, tem as mãos sujas de sangue por causa de uma perseguição idiota e sem nenhuma lógica, atrás de um cara inocente?”, afirmou.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a família de Eduardo Bolsonaro no Rio de Janeiro?

No domingo (24), a mãe e os avós do deputado Eduardo Bolsonaro foram assaltados em sua casa em Resende, Rio de Janeiro. Durante o assalto, eles ficaram detidos por mais de uma hora.

Qual foi a reação de Eduardo Bolsonaro ao assalto?

Eduardo Bolsonaro postou um vídeo em suas redes sociais insinuando que o ministro Alexandre de Moraes e agentes da Polícia Federal seriam responsáveis pelo assalto. Ele afirmou que a situação demonstra a “guerra” que sua família está enfrentando e criticou a irresponsabilidade das autoridades.

O que Eduardo Bolsonaro disse sobre a Polícia Federal e Alexandre de Moraes?

Ele declarou que a Polícia Federal é responsável pelo ocorrido e acusou Alexandre de Moraes de tentar silenciar sua família em relação às denúncias de violações de direitos humanos que eles fazem nos Estados Unidos.

Como Eduardo Bolsonaro se sente em relação ao congelamento de suas contas bancárias?

Eduardo reclamou do congelamento de suas contas e da conta de sua esposa, questionando como poderia contratar segurança para sua família em Resende sem recursos financeiros. Ele expressou preocupação sobre possíveis implicações legais relacionadas a essa situação.

Qual é a posição de Eduardo Bolsonaro sobre seu pai, Jair Bolsonaro?

Eduardo defendeu seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele é inocente em relação às acusações que enfrenta, incluindo a tentativa de golpe de Estado. Ele criticou ministros do STF, sugerindo que eles têm “as mãos sujas de sangue” por causa da perseguição ao ex-presidente.

