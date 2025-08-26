PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão contra produção ilegal de cigarros
Grupo criminoso contava com a participação de servidores públicos que recebiam vantagens para facilitar ações dos bandidos
A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta terça-feira (26) 18 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva contra um grupo criminoso que atuava na produção ilegal de cigarros. A ação ocorreu em quatro estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
Os mandados foram cumpridos em parceria com a Receita Federal e a Receita Estadual de Minas Gerais. Apelidada de Operação Sinal de Fumaça II, a ação desta terça-feira é um desdobramento das investigações iniciadas em outubro de 2024, durante a primeira fase da operação.
Na ocasião, foi comprovado, além da produção ilegal de cigarros, a participação de servidores públicos e um profissional liberal que recebiam vantagens para facilitar as atividades criminosas do grupo.
Os responsáveis poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Participam da operação 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 69 policiais federais.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp