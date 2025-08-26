Após tarifaço, missão empresarial e governo vão ao México fortalecer relação bilateral País latino superou os EUA e é segundo maior comprador de carne bovina do Brasil Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

Alckmin lidera missão empresarial brasileira no México Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , começa nesta terça-feira (26) uma missão empresarial brasileira ao México . O objetivo é fortalecer os laços comerciais entre os países, além de promover oportunidades de negócios e parcerias estratégicas de investimentos. A iniciativa ocorre no momento em que o Brasil enfrenta tarifas americanas de 50% sobre produtos enviados aos EUA, e o México, 30% (atualmente suspensa por dois meses).

A missão, que acontece de 26 a 28 de agosto, as empresas brasileiras vão participar de seminários técnicos setoriais, fórum empresarial, visitas técnicas e eventos de networking com empresas mexicanas.

Durante a viagem, Alckmin terá uma reunião com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Segundo o governo brasileiro, o encontro reforça o diálogo de alto nível entre os dois governos e a parceria estratégica na região.

“O México é um parceiro importante para o Brasil. Esta visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, avalia o vice-presidente.

A comitiva brasileiro terá, além de Alckmin, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura.

Também participam os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto; e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Setores que participam da missão

A missão é organizada pela ApexBrasil e tem participação da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e MRE (Ministério das Relações Exteriores).

Além disso, empresas brasileiras de diversos setores, como alimentos, máquinas e equipamentos, indústria aeroespacial e tecnologia estarão presentes.

Depois da imposição de tarifas americanas, o México passou a ser o segundo maior comprador de carne bovina do Brasil, superando os Estados Unidos. Além disso, o país é o segundo principal destino de exportações brasileiras na América Latina, sendo que as trocas comerciais entre os países em 2024 superaram U$ 12 bilhões.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, pontua que os laços comerciais entre Brasil e México ainda podem aumentar.

“A negociação de um novo marco comercial entre Brasil e México é uma demanda prioritária da indústria e ganha ainda mais relevância no contexto atual. Estimamos que um acordo mais amplo e inclusivo pode proporcionar um crescimento adicional de US$ 13,8 bilhões no PIB dos dois países. Isso significa um aumento de US$ 3,2 bilhões no comércio e US$ 8 bilhões em novos investimentos”, explica.

