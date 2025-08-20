PF diz ao Supremo que Bolsonaro manteve contato com Braga Netto mesmo proibido General teria mandado mensagem de texto ao ex-presidente de um número de telefone pré-pago Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 20/08/2025 - 20h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Policia Federal informou ao STF que Jair Bolsonaro manteve contato com o general Braga Netto, mesmo com a proibição.

A mensagem foi enviada por um número pré-pago, menos de 24 horas após a operação Tempus Veritatis.

A operação visava investigar uma tentativa de golpe de Estado, resultando em medidas restritivas para os envolvidos.

A PF indicia Bolsonaro e seu filho Eduardo por tentativa de interferência na ação penal em andamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro e Braga Netto teriam descumprido ordem para não manter contato Valter Campanato/ Agência Brasil

Em relatório final enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), a Polícia Federal afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve contato com o general Walter Braga Netto após operação que proibiu o contato entre os dois.

Segundo Moraes, a Polícia Federal identificou uma mensagem recebida por meio de SMS por Jair Bolsonaro, com o seguinte teor: “Estou com este numero pré pago para qualquer emergencia. Nao tem zap. Somente face time. Abs Braga Netto”.

Suposta mensagem enviada por Braga Netto a Bolsonaro Reprodução/Polícia Federal

Segundo a Polícia Federal, o número do remetente foi associado a uma chave Pix em nome de Walter Souza Braga Netto desde 11 de março de 2024.

A mensagem foi enviada menos de 24 horas após a Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro de 2024 para apurar uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de Direito.

‌



Nessa operação, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a proibição de contato entre os investigados, inclusive por meio de advogados. Bolsonaro e Braga Netto estavam entre as pessoas afetadas por essas medidas restritivas.

A PF afirma que “os elementos probatórios arrecadados nesta investigação demonstram, inequivocamente, que Jair Messias e Walter Braga Netto ainda na fase pré-processual, descumpriram a medida cautelar de proibição de manter contato”.

‌



“O descumprimento das medidas cautelares impostas pelo STF menos de 24 horas após a ciência das proibições indicam a um só tempo, manutenção e fortalecimento do liame subjetivo entre os investigados em relação às condutas pretéritas investigadas naquele período, bem como relevação de total desprezo e alienação quanto ao caráter vinculante das decisões emanadas pela Suprema Corte, o que agrava a ilicitude das condutas dos réus”, afirma a PF.

As informações da corporação constam do relatório no qual a PF indicia Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro por tentar interferir na ação penal da qual o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.

‌



A PF informou ver indícios dos crimes de coação no curso do processo (Art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (Art. 359-L do Código Penal).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp