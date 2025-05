PF e Abin não receberam ordem para golpe ou vigilância nas eleições, dizem ex-diretores Testemunhas prestaram depoimento como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na ação de 8/1 Brasília|Do R7 27/05/2025 - 15h43 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h48 ) twitter

Depoimentos foram feitos nesta terça-feira Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-diretor adjunto da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alessandro Moretti e o ex-diretor-geral da Polícia Federal Marcio Nunes negaram ter recebido ordens para seguir o plano de golpe de Estado ou vigiar as eleições de 2022. Ambos prestaram depoimento como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na ação que julga o chamado núcleo 1 de réus por tentativa de golpe de Estado.

“Nunca ouvi e recebi orientação que não fosse institucional. Eu sou delegado há 26 anos, sempre fui cuidadoso na colheita de depoimentos. Temos que separar fatos que tive ciência e fatos que ouvi depois. Nunca ouvi nenhuma palavra sobre direcionamento ou qualquer tipo de atividade de ilicitude”, disse Moretti.

Além dos ex-direitos, a Corte ouviu Marcos Paulo Cardoso, delgado da Polícia Federal e amigo pessoal de Torres. No depoimento, assim como Alessandro Moretti, ele afirmou que não houve policiamento direcionado. “Não houve nada para coibir em detrimento de A ou B. Não era para interferir no pleito, ele sempre se referia para reprimir praticas eleitorais ilícitas”, disse.





