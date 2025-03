PGR defende devolver passaportes de aliados de Bolsonaro não denunciados Gonet recomendou ao ministro Alexandre de Moraes reaver passaportes de Amauri Feres Saad e Tércio Arnaud Tomaz Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 11/03/2025 - 16h35 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h17 ) twitter

PGR defende devolução de passaportes de advogado e ex-assessor de Bolsonaro não denunciados Pedro França/Agência Senado - 13.12.2023

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou duas manifestações ao STF (Supremo Tribunal Federal) defendendo a devolução de bens e passaportes do advogado Amauri Feres Saad e do ex-assessor da Presidência Tércio Arnaud Tomaz. Os dois foram indiciados pela Polícia Federal na investigação sobre um suposto golpe de Estado, mas a PGR não os denunciou ao STF.

O ministro Alexandre de Moraes ainda não deu uma decisão sobre o caso.

As defesas de Amauri Feres Saad e Tércio Arnaud Tomaz pedem que outras medidas cautelares impostas aos dois, como a proibição de manter contato com os demais investigados e de se ausentar do país, sejam anuladas.

Suposto golpe de Estado

Em 18 de fevereiro, a PGR denunciou 34 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte.

Se isso acontecer, os processos seguem para a fase de instrução, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.