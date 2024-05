PL prioriza comunidades afetadas por desastres ambientais na restituição do IR Atualmente, a restituição do imposto de renda tem prioridade para idosos, pessoas com deficiência e professores

Brasília|Do R7, em Brasília 09/05/2024 - 18h06 (Atualizado em 09/05/2024 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share