Plano Nacional busca reduzir desigualdade salarial entre homens e mulheres Em novo relatório do governo, salários das mulheres são 20,9% menores do que os dos homens em 53 mil empresas Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comitê gestor vai acompanhar ações e sugerir melhorias no plano José Paulo Lacerda/Agência Brasil/Arquivo

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (8) institui o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. Segundo o texto, a iniciativa busca garantir a igualdade de remuneração, eliminar todas as formas de discriminação e promover oportunidades iguais.

A publicação ocorre um dia após a divulgação do 3º Relatório de Transparência Salarial e Igualdade Salarial pelo governo federal. O documento revelou que, em 2024, as mulheres brasileiras receberam salários, em média, 20,9% menores do que os homens em mais de 53 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados (saiba mais a seguir).

Além disso, o texto estabelece os três eixos estruturantes do plano:

Ampliação do acesso das mulheres ao mundo do trabalho;

Permanência das mulheres em atividades laborais;

Valorização e ascensão profissional das mulheres.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Comitê Gestor

A mesma portaria também cria o comitê gestor da iniciativa, que será composto por representantes de seis ministérios. O objetivo do órgão é monitorar, avaliar e formular propostas de aperfeiçoamento do plano.

‌



Competências do comitê:

Monitorar a execução do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens;

Avaliar as ações e formular propostas de alteração do plano;

Sugerir outras medidas necessárias à implementação da iniciativa;

Apresentar relatório anual sobre a execução do plano.

Composição

Ministério das Mulheres, que o coordenará;

Ministério do Trabalho e Emprego;

Ministério da Igualdade Racial;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A participação será considerada prestação de serviço público relevante, sem remuneração.

‌



Relatório

Em 2024, as mulheres brasileiras receberam, em média, 20,9% a menos que os homens em mais de 53 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados. A diferença salarial se manteve praticamente estável em relação a 2023, quando foi registrado um percentual de 20,7%. Em 2022, a diferença era de 19,4%.

“Na remuneração média, os homens ganham R$ 4.745,53, enquanto as mulheres recebem R$ 3.755,01. Quando se trata de mulheres negras, o salário médio cai para R$ 2.864,39″, informa o 3º Relatório de Transparência Salarial e Igualdade Salarial.

‌



O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (7) pelos ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego (MTE). Foram analisados, ao todo, 19 milhões de vínculos empregatícios, um milhão a mais do que no relatório de 2023. Em relação às mulheres negras, a média salarial é 52,5% inferior à dos homens não negros. Em 2023, essa diferença era de 49,7%.

Alta gestão

Nos cargos de alta gestão — como diretorias e gerências — a disparidade salarial é ainda maior: mulheres recebem, em média, 26,8% a menos que os homens. Quando comparadas pessoas com nível superior, a diferença é ainda mais expressiva, com mulheres diplomadas recebendo 31,5% a menos que homens com a mesma escolaridade.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp