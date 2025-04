RECORD Brasília divulga relatório de transparência salarial gerado pelo Ministério do Trabalho Ação faz parte do Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens Brasília|Do R7 07/04/2025 - 20h23 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h23 ) twitter

A RECORD Brasília divulgou relatório de transparência salarial gerado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A publicação atende a Lei 14.611/2023, regulamentada pelo Decreto 11.795/2023, e faz parte do Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens.

Relatório de transparência salarial Reprodução/RECORD

