Posicionamento político de Nana Caymmi 'era superficial', diz irmão Danilo: 'Foi manipulada' Nana, que estava internada há 9 meses, morreu na última quinta-feira (1º), aos 84 anos, em decorrência de problemas cardíacos Brasília|Do R7 03/05/2025 - 17h51 (Atualizado em 03/05/2025 - 17h52 )

Danilo disse que posicionamento político foi "superficial" Reprodução/ Instagram @nanacaymmi

O cantor e compositor Danilo Caymmi publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado, 3, falando sobre o posicionamento político de Nana Caymmi e que ele chamou de “aproveitamento” nas circunstâncias da morte da cantora.

Nana morreu na última quinta-feira (1º), aos 84 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Ela estava internada havia nove meses na Clínica São José, no Rio de Janeiro. A morte foi lamentada por colegas, amigos e familiares.

No vídeo, Danilo conta que a irmã não tinha acesso a e-mail e redes sociais, e afirma que seus posicionamentos políticos eram superficiais. “A gente repudia o aproveitamento político que está sendo feito com relação a ela”, afirma. A cantora foi apoiadora de Jair Bolsonaro.

”Para vocês terem uma ideia, a Nana não tinha celular, não tinha e-mail, rede social nenhuma, alheia aos acontecimentos há, no mínino, 10 anos. Então, isso é muito grave”, lamenta.

‌



”A opinião política dela era completamente superficial, não tinha essa profundidade. Eu falo para as pessoas que gostam da Nana, dos artistas que ela ofendeu de certa maneira que foi muito difícil para nós. Enfim, era muito superficial. Eu acho que ela foi, de certa maneira, manipulada com relação a essas coisas”, opina Danilo. “É muito difícil para mim ver esse aproveitamento político num Brasil polarizado.

Nas redes sociais, Jair Bolsonaro se manifestou e lamentou a morte de Nana. “Recebo com grande pesar a notícia do falecimento de Nana Caymmi, uma das vozes mais marcantes da nossa música. Filha de Dorival, Nana carregava em sua arte a força de uma linhagem que sempre engrandeceu a cultura brasileira”, escreveu. O presidente Lula não se manifestou.

