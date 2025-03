PP aprova federação com União Brasil; bloco pode se tornar o maior grupo da Câmara Agora resta o União dar o aval para a concretização da federação Brasília|Do R7 19/03/2025 - 17h22 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h23 ) twitter

Ao centro, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), durante reunião da executiva do partido Reprodução/Instagram - 18/03/2025

O presidente nacional do PP (Progressistas), senador Ciro Nogueira (PI), informou, na terça-feira (18), que a Executiva Nacional da legenda aprovou, por unanimidade, a permissão para continuar as tratativas para formar a federação com o União Brasil.

"Em reunião convocada pela presidência do Progressistas para consultar a Executiva Nacional sobre a formação de federação partidária com o União Brasil, após intensa discussão, deputados federais, senadores e presidentes de diretórios estaduais decidiram, por unanimidade, dar pleno aval à presidência do partido para prosseguir as tratativas no sentido de consolidar a criação da federação", informou Nogueira nas redes sociais.

Agora resta o União dar o aval para a concretização da federação. Segundo Nogueira, caso o grupo formalize o ato, se tornaria o maior bloco da Câmara, com 59 deputados do União e 50 do PP, totalizando 109 parlamentares. Eles ficariam a frente do PL, que tem 95 deputados.

“No Senado, as bancadas do Progressistas e do União têm seis e sete parlamentares, respectivamente, totalizando 13 senadores”, finalizou.

No início das negociações entorno da federação, o Republicanos também faria parte do grupo, mas o partido desistiu das discussões.

Uma federação partidária pode ser formada por dois ou mais partidos políticos que se unem para atuar como um só por pelo menos quatro anos.

