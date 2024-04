Presidente da França compartilha meme com Lula e diz que passagem pelo Brasil 'foi um casamento' Emmanuel Macron conheceu quatro cidades do país, durante três dias, e agradeceu o acolhimento que recebeu dos brasileiros

Meme compartilhado por Macron nas redes sociais Meme compartilhado por Macron nas redes sociais (Reprodução/redes sociais)

Depois de uma viagem de três dias em quatro cidades do Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, compartilhou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (28), um meme com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que sua passagem pelo país "foi um casamento".

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França! (Emmanuel Macron, presidente da França, em declaração nas redes sociais)

Na sequência, Macron agradeceu o acolhimento que recebeu dos brasileiros e citou o que fez em algumas cidades por onde passou.

"Em Belém, pudemos caminhar juntos por essa Amazônia compartilhada e confirmar nossa determinação comum de lutar pelas florestas e pelas pessoas. Vimos no Rio a força da nossa cooperação no setor da defesa, com o lançamento do Tonelero, o terceiro submarino da nossa parceria. Tivemos discussões extremamente proveitosas com o mundo econômico, cultural e intelectual em São Paulo", escreveu.

Macron também destacou articulações com o governo federal. Confira a publicação:

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França !



Na imagem compartilhada, a montagem faz referência ao filme norte-americano "La La Land: Cantando Estações", lançado em 2017 e que conta a história de um homem e uma mulher que se apaixonam e tentam frutificar a relação ao mesmo tempo em que buscam se estabelecer profissionalmente.

Visita de Macron termina com assinatura de 23 atos

Lula recebeu Macron no Palácio do Planalto Lula recebeu Macron no Palácio do Planalto (Ricardo Sturket/PR - 28/3/24)

Lula e Macron assinaram 23 atos bilaterais e acordos de cooperação. Dos documentos, 21 foram assinados nesta quinta (28), último dia do líder europeu no Brasil, durante cerimônia oficial no Palácio do Planalto, em Brasília,e dois foram firmados em Belém (PA), nessa terça (26).

Entre os temas, estão cooperação jurídica, biodiversidade, segurança energética, modernização da gestão pública, defesa civil, desenvolvimento sustentável, saúde, esportes, segurança, clima e gênero. Confira os documentos assinados:

• Novo Plano de Ação da Parceria Estratégica Brasil-França;

• Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal;

• Declaração de Intenções sobre a Retomada do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica;

• Carta de Intenções sobre a Cooperação entre o Parque Amazônico da Guiana e o Parque das Montanhas do Tumucumaque;

• Declaração de Intenções Relativa ao Reforço da Cooperação na Luta contra o Garimpo Ilegal;

• Declaração de Intenções sobre Diálogo para Transição e Segurança Energética e Minerais Estratégicos;

• Declaração de Intenções sobre Matérias Primas Críticas;

• Memorando de Entendimento sobre Modernização da Gestão Pública;

• Declaração de Intenções em Matéria de Proteção e Defesa Civil;

• Memorando de Entendimento para a Cooperação em Projetos de Desenvolvimento Sustentável Regional;

• Memorando de Entendimento com o Ministério das Cidades;

• Carta de Intenções sobre a Cooperação em Saúde;

• Declaração de Intenção Destinada a Reforçar a Cooperação Franco-Brasileira a Fim de Garantir a Integridade do Espaço Informativo;

• Declaração de Intenções no Domínio da Formação de Profissionais de Educação Básica e da Promoção do Plurilinguismo;

• Carta de Intenções sobre a Cooperação Esportiva;

• Acordo de Segurança Relativo à Troca de Informações Classificadas e Protegidas;

• Memorando de Entendimento sobre Financiamento ao Desenvolvimento, Clima e Gênero

• Protocolo de Intenções entre o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento);

• Memorando de Entendimento para Cooperação Técnica entre Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e Cirad (Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento);

• Memorando de Entendimento para Cooperação Técnica entre Embrapa e IRD (Instituição Francesa Pública de Pesquisa);

• Protocolo de Intenções entre o Banco da Amazônia e a AFD;

• Chamado Brasil-França à ambição climática de Paris a Belém — assinado em Belém (PA); e

• Plano de Ação sobre a Bioeconomia e a Proteção das Florestas Tropicais — assinado em Belém (PA).