Presidente Lula cumprimenta o novo papa, cardeal Robert Prevost Norte-americano Robert Prevost foi eleito novo papa e adotou o nome Leão 14; 'Precisamos de solidariedade', pediu o petista Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/05/2025 - 17h23 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h51 )

'Não precisamos de guerras e ódio', defendeu Lula Ricardo Stuckert/Presidência da República - 5.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou o cardeal norte-americano Robert Prevost, eleito novo papa nesta quinta-feira (8).

Pelas redes sociais, o petista desejou que o pontífice siga o “legado” do papa Francisco, morto em 21 de abril, aos 88 anos. Prevost adotou o nome de Leão 14, e o anúncio do novo pontífice foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti, da Sacada Central da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

“Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos”, escreveu o presidente.

O conclave que escolheu Prevost como papa começou nessa quarta-feira (7). Foram quatro votações até o anúncio do novo líder da Igreja Católica.

Nas três primeiras, a chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, soltou fumaça preta, o que indica falta de consenso sobre o novo papa.

Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV.



Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela… — Lula (@LulaOficial) May 8, 2025

A fumaça branca, que aponta a escolha do novo pontífice, apareceu na quarta votação, por volta de 13h10 desta quinta, no horário de Brasília.

Para ser eleito, o novo papa teve de obter dois terços dos cardeais que votaram no conclave — ou seja, pelo menos 89 dos 133. Todo o processo é secreto, e as cédulas são queimadas após a contagem.

Prevost, de 69 anos, é o segundo papa das Américas. Apesar de ser natural dos Estados Unidos, o cardeal atuou como missionário no Peru por muitos anos, antes de ser eleito chefe dos agostinianos por dois mandatos consecutivos.

Primeiro discurso

Após ser anunciado como papa, Leão 14 fez um discurso ao público que acompanhou o conclave na Praça São Pedro. Ele agradeceu o antecessor.

“Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, do papa Francisco, que abençoava Roma. O papa que abençoava Roma concedia a sua bênção ao mundo, ao mundo inteiro, naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me prosseguir com essa mesma bênção: Deus nos ama, Deus ama a todos vocês, e o mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus”, disse.

“Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com Deus e entre nós, sigamos em frente. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa de sua luz. A humanidade precisa dele como ponte para ser alcançada por Deus e seu amor. Ajudai-nos também vós, e depois uns aos outros, a construir pontes, com o diálogo, com o encontro, unindo-nos a todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco”, acrescentou o novo pontífice.

