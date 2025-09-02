CPMI aprova pedido de prisão preventiva de ‘careca do INSS’ e de ex-presidente do instituto O pedido, de autoria do relator, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 20h50 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h03 ) twitter

Pedido será enviado ao ministro do STF André Mendonça Waldemir Barreto/Agência Senado - 1/09/2025

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) aprovou, nesta segunda-feira (1°), o pedido de prisão preventiva de 21 pessoas envolvidas no inquérito sobre as fraudes no instituto.

O pedido, de autoria do relator, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), vai ser endereçado ao ministro relator do caso no STF, André Mendonça. Cabe ao magistrado decidir pela aplicação da detenção, ou não.

“Verificou-se que, mesmo diante da presença de veementes indícios de materialidade e de autoria de infrações penais que vitimaram milhões de aposentados e pensionistas, até o momento nenhum investigado se encontra submetido a prisão cautelar”, alegou o relator no pedido.

“Diante dos evidentes riscos à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, representamos pela prisão preventiva dos investigados acima consignados”, prosseguiu.

‌



Entre os citados, está o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “careca do INSS”, e Marcio Alaor de Araújo, conhecido como “papa consignado”, e citado na oitiva do advogado Eli Cohen, durante a sessão de hoje.

Conforme o depoente, Araújo seria operador de consignados junto a instituições financeiras. O “careca do INSS” também seria operador financeiro do esquema.

‌



Já Stefanutto foi afastado em abril deste ano pela Justiça após a Polícia Federal e a CGU (Controladoria-Geral da União) realizarem uma operação conjunta contra fraudes no INSS.

Ele foi indicado pelo então ministro do INSS Carlos Lupi, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

‌



Eis a lista dos citados que tiveram a prisão preventiva solicitada:

1. ANDRE PAULO FELIX FIDELIS, suspeito de intermediar fraudes junto ao INSS;

2. ERIC DOUGLAS MARTINS FIDELIS, filho do ex-diretor do INSS André Paulo, exonerado, que teria atuado nas fraudes;

3. CECILIA RODRIGUES MOTA, seria beneficiada pelos montantes obtidos por descontos ilegais;

4. VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO, seria o responsável por encontrar pessoas com interesse em vantagens indevidas no esquema;

5. THAISA HOFFMANN JONASSON, suspeita de obter vantagens no esquema

6. MARIA PAULA XAVIER DA FONSECA OLIVEIRA, citada na investigação sobre pagamentos indevidos da Previdência;

7. ALEXANDRE GUIMARAES, seria um articulador e orientador das fraudes em benefícios

8. ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES, estaria atuando em processos administrativos fraudulentos

9. RUBENS OLIVEIRA COSTA, seria favorecido no esquema de pensões ou de auxílios ilegais;

10. ROMEU CARVALHO ANTUNES, seria vinculado a concessão de benefícios ilegais;

11. DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, teria se beneficiado de aposentadorias de forma ilegal;

12. MILTON SALVADOR DE ALMEIDA JUNIOR, estaria envolvido com fraudes em documentos

13. ADELINON RODRIGUES JUNIOR, citado nas investigações sobre suposto recebimento de valores do INSS

14. ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, ex-presidente do INSS, citado em inquérito sobre concessões simuladas de benefícios.

15. GEOVANI BATISTA SPIECKER

16. REINALDO CARLOS BARROSO DE ALMEIDA

17. VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS

18. JUCIMAR FONSECA DA SILVA

19. PHILIPE ROTERS COUTINHO

20. MAURICIO CAMISOTTI

21. MARCIO ALAOR DE ARAUJO

Em atualização

