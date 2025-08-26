Mendonça assume caso de fraude no INSS que estava com Toffoli Processo foi redistribuído para Mendonça por meio de sorteio após solicitação da PGR Brasília|Do Estadão Conteúdo 25/08/2025 - 21h13 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro André Mendonça assume investigação sobre fraudes no INSS, anteriormente sob o cuidado de Dias Toffoli.

Processo foi redistribuído após solicitação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Fraudes envolvem descontos irregulares bilionários em benefícios, apuradas pela Operação Sem Desconto.

INSS estima necessidade de R$ 3,3 bilhões para ressarcir aposentados afetados pelas irregularidades. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mendonça foi escolhido por sorteio Fellipe Sampaio/STF - 22.4.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça será o responsável na corte pela investigação sobre fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) após o caso sair da alçada do ministro Dias Toffoli.

Na semana passada, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu que o caso saísse das mãos de Dias Toffoli e houvesse uma redistribuição.

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, acolheu o pedido e, após sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro Mendonça, que foi indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para a PGR (Procuradoria-Geral da República), parte da investigação deve tramitar sob competência da corte diante do surgimento de citações a autoridades com foro privilegiado, enquanto o restante deve continuar a tramitar na primeira instância.

Os inquéritos que apuram o assunto na primeira instância estão parados desde junho, quando Toffoli abriu um procedimento sigiloso no STF e solicitou cópia de todas as investigações para avaliar a sua competência no caso.

Apesar de não determinar a suspensão das apurações, a decisão, na prática, acabou paralisando o andamento dos inquéritos da Operação Sem Desconto.

Diante da incerteza sobre a competência do caso, os investigadores estão aguardando uma definição para evitar a anulação de diligências. Procurado para comentar a decisão que travou as investigações, o ministro não se manifestou.

A Operação Sem Desconto teve sua primeira fase deflagrada pela PF em 23 de abril, em uma ação que afastou o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e apontou suspeitas de descontos irregulares bilionários dos beneficiários.

Esses descontos, de acordo com as apurações, foram feitos de forma irregular por uma atuação de associações e sindicatos de aposentados em conjunto com integrantes do INSS. Essa primeira fase cumpriu 211 mandados de busca e apreensão.

A investigação é feita por diferentes inquéritos abertos em diversos estados, que miram diferentes sindicatos envolvidos nas fraudes.

Até o momento, o INSS calcula em R$ 3,3 bilhões o dinheiro necessário para ressarcir os aposentados lesados.

