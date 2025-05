PT aciona PGR por ligação entre Bolsonaro e Mourão antes de depoimento Pedido para análise vem após repercussão de uma conversa entre os políticos antes do depoimento do senador no STF Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 15h03 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h22 ) twitter

O ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro Valter Campanato/Agência Brasil (Arquivo)

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), acionou a PGR (Procuradoria-Geral da República) nesta sexta-feira (30) com um pedido para que sejam tomadas providências contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A peça pede uma investigação por uma conversa por telefone entre Bolsonaro e o ex-vice-presidente, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), às vésperas do depoimento dele ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Mourão foi ouvido na Corte em 23 de maio, como parte do inquérito que apura se houve tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

No pedido, o PT pede por uma investigação criminal para avaliar se houve tentativa de obstrução de Justiça ao se contatar testemunhas para, segundo a peça, “potencialmente induzir versões dos fatos”.

Em outros pontos, Lindbergh também pede a apresentação de registros de chamadas e mensagens de Mourão, um novo depoimento do senador e uma medida cautelar — que proíba o contato com testemunhas investigadas no caso.

O pedido agora será analisado pela PGR, que pode levá-lo à diante se considerar necessidade, ou recusá-lo. O R7 entrou em contato com a assessoria do senador Mourão para posicionamento relacionado a chamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ao pedido apresentado pelo PT junto à PGR, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto em caso de manifestação.

