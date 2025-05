Tarcísio nega ter ouvido de Bolsonaro qualquer intenção de golpe: ‘Jamais tocou nesse assunto’ Governador de São Paulo também afirmou que ex-presidente não teve nenhum envolvimento com os atos de 8 de Janeiro Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 08h19 (Atualizado em 30/05/2025 - 08h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por conta de agenda, Tarcísio de Freitas foi a primeira testemunha a ser ouvida Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (30), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que nunca ouviu do ex-presidente Jair Bolsonaro qualquer intenção de promover uma ruptura institucional ou tentativa de golpe de Estado.

Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro entre 2019 e 2022, prestou depoimento como testemunha de defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, no inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“Em nenhuma das visitas que fiz, em nenhuma conversa, ele jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura”, afirmou Tarcísio. “Encontrei o presidente triste, recolhido. Na primeira visita, inclusive, vi a situação de saúde dele, com acessos no braço onde ele tomava medicação intravenosa. Conversávamos sobre muitas coisas, mas esse assunto nunca veio à tona.”

Tarcísio relatou que conheceu Bolsonaro ainda durante a transição do governo, em 2018, quando foi indicado para chefiar o Ministério da Infraestrutura. Segundo ele, a relação entre ambos era próxima e pautada por respeito e gratidão.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Fui levado ao presidente por pessoas do nosso ciclo de convivência. Ele me entrevistou, falou sobre a possibilidade de ser ministro, e acabou me designando para o Ministério da Infraestrutura, onde estive até março de 2022″, contou.

Os depoimentos serão divididos entre manhã e tarde, com encerramento das testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres pela manhã e início das audiências com testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no período da tarde. Porém, por conta da agenda, o governador de São Paulo, pediu para ser ouvido pela manhã.

‌



8 de Janeiro

Durante o depoimento, Tarcísio também afirmou que Bolsonaro não teve qualquer relação com os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023.“Não, nenhum [conhecimento de envolvimento]”, respondeu o governador, ao ser questionado diretamente sobre a eventual participação do ex-presidente nos eventos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ele também destacou que, em todas as conversas que teve com Bolsonaro, jamais ouviu qualquer menção a ruptura institucional ou tentativa de golpe. “Eu encontrei o presidente triste, abatido. As conversas sempre foram sobre o futuro do país, sobre reformas e o andamento do governo”, disse.

‌



“Eu visitava o presidente sempre que estava em Brasília, por consideração e amizade. Nunca ouvi qualquer menção a golpe ou ruptura institucional. Ao contrário: ele me falava de preocupação com o rumo das reformas e com o país”, afirmou.

Depoimentos

Depoimentos da manhã

Além de Tarcísio, pela manhã, serão ouvidas as seguintes testemunhas indicadas por Anderson Torres:

Ciro Nogueira – senador (PP-PI) e ex-ministro da Casa Civil;

– senador (PP-PI) e ex-ministro da Casa Civil; João Hermeto – deputado distrital (MDB-DF);

– deputado distrital (MDB-DF); Valdemar Costa Neto – presidente nacional do PL;

– presidente nacional do PL; Esperidião Amin – senador (PP-SC);

– senador (PP-SC); Ubiratan Sanderson – deputado federal (PL-RS).

Ciro Nogueira também foi escolhido como testemunha pelas defesas de Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Depoimentos da tarde

À tarde, começam os depoimentos das testemunhas da defesa de Jair Bolsonaro. Nesta sexta, podem ser ouvidos:

Wagner de Oliveira – coronel do Exército;

– coronel do Exército; Renato de Lima França – ex-subchefe para Assuntos Jurídicos do governo Bolsonaro;

– ex-subchefe para Assuntos Jurídicos do governo Bolsonaro; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro – diplomata e ex-assessor internacional do Planalto;

– diplomata e ex-assessor internacional do Planalto; Giuseppe Dutra Janino – ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE;

Testemunhas

As testemunhas exercem um papel importante nos processos judiciais, pois são responsáveis por apresentar relatos que ajudam a explicar os fatos. As testemunhas, quando convocadas, contribuem para a busca da verdade, sendo peças-chave nas decisões judiciais.

Além de apresentarem informações relevantes, as testemunhas podem ser a base para comprovar ou refutar alegações feitas pelas partes envolvidas no caso, mas não podem faltar com a verdade.

Conforme o artigo 342 do Código Penal, “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral” equivale a uma pena de reclusão, de três a oito anos, e multa.

Tramitação da ação penal

A coleta do depoimento das testemunhas marca a fase de instrução criminal da ação penal no STF. Nesse momento, também serão produzidas provas periciais e eventuais diligências complementares para detalhar algum fato.

Depois disso, o relator marca a data para o interrogatório dos réus. Se algum acusado tiver firmado acordo de colaboração premiada, o prazo para os demais réus começa a contar após a defesa do colaborador.

Finalizada essa fase processual, o relator da ação penal preparará o relatório (resumo do caso) e o voto. Não há prazo para o ministro concluir a análise. Quando a ação penal estiver pronta para julgamento, o relator liberará o processo para inclusão na pauta do colegiado.

A expectativa dentro do STF é que o caso do “núcleo crucial” seja julgado entre setembro e outubro deste ano. O processo tramita na Primeira Turma da corte, composta pelos ministros:

Cristiano Zanin (presidente da Turma);

Alexandre de Moraes (relator do caso);

Cármen Lúcia;

Flávio Dino;

Luiz Fux.

­

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp