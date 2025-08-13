Puxada por aumento dos juros e incerteza exterior, confiança do empresário industrial volta a cair Em agosto, o indicador caiu 1,2 ponto em agosto, atingindo 46,1, o menor valor registrado no ano Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 11h46 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A confiança dos empresários da indústria caiu 1,2 ponto em agosto, atingindo 46,1, o menor valor do ano.

O índice permanece abaixo da linha de 50 pontos, indicando falta de confiança por oito meses consecutivos.

A queda é influenciada pela elevação da taxa de juros e incertezas no cenário externo.

As expectativas do setor para os próximos seis meses se tornaram mais negativas, com o Índice de Expectativas caindo para 47,8 pontos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Confiança dos empresários caiu em agosto CNI/José Paulo Lacerda

A confiança dos empresários da indústria caiu 1,2 ponto em agosto, atingindo 46,1, o menor valor registrado no ano e o oitavo mês consecutivo que o índice fica abaixo da linha de 50 pontos — que separa confiança de falta de confiança. A piora é influenciada pela elevação da taxa de juros e incerteza no cenário externo, avalia a CNI (Confederação Nacional das Indústrias), responsável pela pesquisa.

Segundo a confederação, a queda da avaliação dos empresários quanto ao futuro da economia e dos negócios foi o fator que mais contribuiu para a queda da confiança. Isso porque “a avaliação das condições atuais não regrediu no mês”.

O Índice de Condições Atuais ficou em 42,6 pontos em agosto, após permanecer praticamente inalterado quando comparado a julho. Na avaliação dos empresários, o indicador, abaixo dos 50 pontos, mostra que as condições atuais da economia brasileira e das empresas são piores que nos últimos meses.

O Índice de Expectativas — um dos dois componentes do ICEI — caiu de 49,7 pontos para 47,8 pontos entre julho e agosto. Isso significa que ao se afastar da linha divisória, o indicador revela que as expectativas do setor para os próximos seis meses se tornaram mais negativas.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, há causas internas e externas para a deterioração das perspectivas dos empresários.

“A confiança tem sido contaminada pela elevação da taxa de juros, que ocorre desde o fim do ano passado, e há maior incerteza no cenário externo, o que ajuda a explicar esse cenário negativo”, avalia.

Perguntas e respostas

Qual foi a queda na confiança dos empresários da indústria em agosto?

A confiança dos empresários da indústria caiu 1,2 ponto em agosto, atingindo 46,1, o menor valor registrado no ano. Este é o oitavo mês consecutivo que o índice fica abaixo da linha de 50 pontos, que separa confiança de falta de confiança.

Quais fatores influenciaram essa queda na confiança?

A piora na confiança é influenciada pela elevação da taxa de juros e pela incerteza no cenário externo, segundo a CNI (Confederação Nacional das Indústrias).

Como está o Índice de Condições Atuais em agosto?

O Índice de Condições Atuais ficou em 42,6 pontos em agosto, praticamente inalterado em comparação a julho. Este indicador, abaixo dos 50 pontos, indica que as condições atuais da economia brasileira e das empresas são piores que nos últimos meses.

O que aconteceu com o Índice de Expectativas entre julho e agosto?

O Índice de Expectativas caiu de 49,7 pontos para 47,8 pontos, o que indica que as expectativas do setor para os próximos seis meses se tornaram mais negativas.

