Quaest: Lula lidera cenários de 1º turno e empata com Tarcísio no 2º, no limite da margem de erro

Em simulações de 2º turno, Lula venceria todos os adversários testados, com exceção de Tarcísio Ricardo Stuckert/PR - 30.01.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em todos os cenários simulados de 1º turno para as eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (17).

Em simulações de 2º turno, Lula venceria todos os adversários testados, com exceção de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem aparece tecnicamente empatado no limite da margem de erro.

É a primeira vez, desde que a série da Quaest começou a ser feita com esses nomes em março, que Lula aparece à frente de Jair Bolsonaro (PL) em eventual 2º turno — com 43% a 37%. Em junho, os dois empatavam com 41%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 10 a 14 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Além de Lula, a pesquisa testou os nomes de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Ratinho Jr., Eduardo Leite, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 10 a 14 de julho. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Cenários de 1º turno (estimulada)

Cenário 1 – Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 32%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Ratinho Jr. (PSD): 6%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Indecisos: 9%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Cenário 2 – Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 30%

Michelle Bolsonaro (PL): 19%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Ratinho Jr. (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 9%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Cenário 3 – Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 32%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 11%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Cenário 4 – Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 31%

Eduardo Bolsonaro (PL): 15%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Ratinho Jr. (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Romeu Zema (Novo): 5%

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Cenários de 2º turno (estimulada)

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 43%

Bolsonaro (PL): 37%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 41%

Tarcísio (Republicanos): 37%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 43%

Michelle (PL): 36%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 41%

Ratinho Jr. (PSD): 36%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Lula x Eduardo Leite

Lula (PT): 41%

Eduardo Leite (PSD): 36%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 43%

Eduardo Bolsonaro (PL): 33%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 42%

Zema (Novo): 33%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 18%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 42%

Caiado (União Brasil): 33%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 18%

