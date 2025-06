Deputados petistas viajam para marcha em defesa de Cristina Kirchner em Buenos Aires Ex-ministro da Secom, Paulo Pimenta esteve presente no protesto Brasília|Do Estadão Conteúdo 19/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h38 ) twitter

(Da esq. p/ a dir.) O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) e a deputada estadual Laura Sito (PT-RS) Reprodução/Redes Sociais - 19/06/2025

Parlamentares petistas compareceram ao protesto contra a prisão da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, na quarta-feira (18), em Buenos Aires, capital do país. Ex-ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) e a deputada estadual Laura Sito (PT-RS) estiveram na manifestação.

“Estamos marchando com quase 1 milhão de argentinos para denunciar o lawfare que vive e que aprisiona de uma maneira arbitrária Cristina Kirchner, que foi condenada, além de seis anos (de prisão domiciliar), a perder de maneira perpétua seus direitos políticos”, afirmou Laura em um vídeo publicado nas redes sociais.

A parlamentar também pediu a liberdade de Kirchner. Pimenta escreveu que iria “representar o PT neste importante ato contra mais uma injustiça do judiciário”. Ele foi o enviado oficial da sigla para prestar apoio a ex-presidente.

“Somos solidários a ela, nesse momento em que mais uma vez querem tirar da vida política uma grande liderança popular, assim como fizeram com Perón no seu tempo e com Lula mais recentemente”, afirmou Pimenta por meio de nota.

“O que fazem contra Cristina Kirchner não é justiça - é perseguição, é lawfare, é vingança dos mesmos setores que nunca aceitaram um projeto de país para quem mais precisa”, publicou o parlamentar.

Entenda a prisão de Kirchner

Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão domiciliar por um caso de corrupção ocorrido no ano de 2022. Ela é acusada de pagamentos superfaturados e favorecimento de contratos para obras públicas na província de Santa Cruz.

Cristina diz vítima de perseguição judicial, tese que é apoiada pelos representantes do PT na Argentina.A punição foi confirmada Suprema Corte argentina na semana passada e, desde a data, uma multidão se aglomera em frente a casa da política para apoiá-la.

A ex-presidente deveria se apresentar à justiça nesta quarta-feira, 18, mas como ela teve a sua punição revertida em prisão domiciliar, pode cumprir a pena de sua casa, sem comparecer a corte.

É possível que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visite Cristina Kirchner durante a cúpula do Mercosul, que ocorrerá em Buenos Aires nos 2 e 3 de julho. Pimenta disse que “é desejo do presidente Lula ter um encontro com a Cristina”.

