Bolsonaro foi o principal destinatário de ações clandestinas da Abin, diz relatório da PF Documento, que estava sob sigilo, também aponta o uso de recursos da agência contra o sistema eleitoral Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 18/06/2025 - 17h21 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h37 )

Jair Bolsonaro Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o principal destinatário de ações clandestinas com o uso indevido da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

A informação consta em relatório da PF (Polícia Federal) que estava sob sigilo junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) e se tornou público nesta quarta-feira (18).

Conforme indica o inquérito, a maioria dos usos ilegais da agência tiveram como fim prestar informações ou atender a pedidos de Bolsonaro. À época, a agência estava sob comando de Alexandre Ramagem, agora deputado federal.

“Jair Messias Bolsonaro figura como o principal destinatário do produto das ações clandestinas e da instrumentalização da Abin”, diz trecho do relatório.

‌



Como evidência, a PF aponta a nomenclatura de arquivos de documentos direcionados a ele. Entre os exemplos estão “Bom dia Presidente” e “PR Presidente”.

O inquérito também afirma que ações da agência eram voltadas para prestar vantagens do “núcleo-político”, que seriam beneficiados pela agência.

‌



O relatório também cita, por diversas vezes, que a Abin foi instrumentalizada para produção de ações clandestinas, como monitoramentos, produção de dossiês e disseminação de notícias falsas.

Parte dessa atuação é indicada a usos contra o sistema eleitoral brasileiro.

