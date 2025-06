Quatro feminicídios por dia: por que as mulheres brasileiras ainda morrem tanto dentro de casa? Brasil registrou 1.459 feminicídios em 2024; especialistas explicam por que o crime persiste Brasília|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cada 17 horas, ao menos uma mulher foi vítima de feminicídio em 2024 Elza Fiúza/Agência Brasil

No Brasil, quatro mulheres são assassinadas todos os dias por razões de gênero. Isso quer dizer que elas são mortas por serem mulheres. Em 2024, o país registrou 1.459 feminicídios, segundo o novo Mapa da Segurança Pública, divulgado na quarta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os números não recuam, e a pergunta continua a ecoar com urgência: por que as brasileiras ainda morrem tanto dentro de casa?

Vanessa da Conceição tinha 32 anos, um bebê recém-nascido e uma vida pela frente. Como tantas outras brasileiras, ela acreditava que sua casa era um lugar de abrigo — mas foi ali que encontrou a morte.

Ela foi assassinada dentro de casa, em Samambaia (DF), após uma discussão com o companheiro, com quem vivia havia cerca de três anos. O motivo seria o suposto furto de um celular. Embriagado, o homem desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima. Vanessa morreu no local.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com Cynthia Mara, professora pesquisadora na área de gênero, nesse tipo de crime, como o caso de Vanessa, é comum que homens associem o fim de um relacionamento ou a perda de controle sobre a parceira à violência extrema.

‌



“É um crime decorrente de várias causas. E é sempre uma escalada, uma violência doméstica, inconformismo com a separação, ciúmes, machismo, vingança e, principalmente, sentimento de perda de controle sobre a mulher”, diz.

Segundo ela, os índices alarmantes do feminicídio no Brasil estão atrelados às estruturas de desigualdade de poder e de gênero do país.

‌



“A desigualdade entre o gênero pode ser vista em vários âmbitos da sociedade, e quando uma mulher atinge um espaço de destaque, ela passa a ser ainda mais vítima do machismo. Essa estrutura acaba por destacar a ausência ou limitação de políticas públicas de combate e aumento do feminicídio.”

Aumento de casos

O levantamento referente a 2024 apontou uma leve alta de 0,69% nos casos em relação a 2023, quando foram 1.449 feminicídios. Apesar do aumento absoluto, a taxa nacional permaneceu estável: 1,34 mortes por 100 mil mulheres.

‌



O número acompanha o crescimento da população feminina, que passou de 107 milhões para 109 milhões desde 2020. O Centro-Oeste lidera com a maior taxa proporcional (1,87 feminicídios por 100 mil), enquanto o Sudeste concentra o maior volume absoluto de casos (532 casos).

No recorte municipal, as capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo lideram com 51 casos cada. Brasília também aparece entre as dez cidades com mais ocorrências (23).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ana Lisboa, psicanalista especialista em saúde mental feminina, atende mulheres vítimas de violência em defensorias públicas e delegacias e explica que fatores emocionais ou psicológicos podem dificultar que uma mulher em situação de violência rompa o ciclo antes que ele chegue ao extremo.

“Muitas delas permanecem em relações abusivas não apenas por fatores externos, como dependência financeira ou falta de apoio, mas por razões internas e inconscientes. Repetem padrões aprendidos na infância por terem uma autoimagem fragilizada, construída em ambientes familiares adoecidos, com histórico de abandono, agressões ou abusos.”

A ligação com o agressor costuma ser inconsciente, marcada por baixa autoestima, medo de rejeição e culpa enraizada desde a infância.

“O agressor, por sua vez, alterna manipulação e violência, mantendo a vítima emocionalmente confusa. Romper esse ciclo exige mais do que apoio externo — é preciso reconstruir a autoestima e a autoconfiança da mulher”, frisa Ana Lisboa.

Justiça

A nova lei do feminicídio, sancionada em outubro do ano passado, alterou o tratamento do crime no Brasil, tornando-o um crime autônomo, com pena de reclusão de 20 a 40 anos. A legislação também estabeleceu novas regras para a aplicação da pena e aumentou a punição para crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Apesar dos avanços legais, a promotora do MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios) Thais Tarquínio avalia que ainda há entraves para responsabilizar os agressores antes que o crime extremo aconteça.

“A lesão corporal simples no Brasil ainda tem pena muito baixa. Na maioria dos casos, os réus não são responsabilizados de forma efetiva pelos atos que antecedem o feminicídio”, alerta.

Para ela, esse controle se expressa principalmente dentro do espaço doméstico. “Vários crimes de feminicídio ocorrem na casa das vítimas, um ambiente vulnerável e típico do exercício de controle do agressor sobre a vítima”, explica.

No âmbito penal, Jéssica Marques, advogada especialista em violência doméstica, analisa que a mudança da lei pretende acompanhar a crescente do crime, mas também vê desafios.

“Ela precisa estar aliada à Lei Maria da Penha, que é o instrumento mais completo de proteção à mulher em situação de violência. O problema é que a alta demanda impede um atendimento individualizado e acolhedor. Muitas vezes, as medidas protetivas não são eficazes porque não há tempo para uma análise profunda do caso.”

A lei assegura uma resposta imediata ao pedido de proteção, mas, na prática, Jéssica enxerga que a falta de informação e estrutura faz com que medidas genéricas não impeçam a continuidade da violência, especialmente em casos de dependência econômica.

“Somente com trabalho preventivo, análise cuidadosa dos casos e aplicação eficaz das medidas protetivas é que será possível reduzir os feminicídios no país”, conclui.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp