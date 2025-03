Raios no DF: entenda por que região registra alta frequência de descargas elétricas Alta umidade em certas estações do ano, combinada com temperaturas elevadas, pode aumentar ocorrências do fenômeno Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 29/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Localização do DF favorece incidência de raios Reprodução/Instagram/@fotografiaeastronomia

O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Esse fenômeno ocorre principalmente durante o verão, quando as chuvas intensas favorecem a formação de tempestades com forte atividade elétrica nas nuvens. No Distrito Federal, a situação não é diferente. A localização geográfica, aliada a fatores como altitude elevada e clima, tem intensificado a ocorrência de descargas elétricas nos últimos anos, tornando a região cada vez mais suscetível a tempestades severas.

A meteorologista Andrea Ramos explica que as nuvens de tempestades são as principais responsáveis pelas descargas elétricas. Essas nuvens se formam a partir do vapor d’água que se condensa na atmosfera, vindo principalmente do oceano Atlântico e da floresta Amazônica.

Por estar localizado no Planalto Central e possuir altitude elevada, o Distrito Federal registra uma grande incidência de raios. Segundo Andrea, durante a estação chuvosa no DF, que ocorre entre outubro e março, a combinação de alta umidade e temperatura elevada favorece a formação de nuvens de tempestade, aumentando a quantidade de descargas elétricas.

Em 2024, a Neoenergia registrou mais de 169 mil descargas atmosféricas na capital federal. Neste ano, em 22 de janeiro, foram contabilizados 17.616 raios no DF durante um temporal, sendo que 7.720 atingiram o solo, e 9.869, as nuvens.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagens de raios no DF

O fotógrafo Léo Caldas, conhecido por publicar nas redes sociais fotos dos fenômenos que acontecem em Brasília, registrou imagens inéditas de raios em algumas regiões da capital federal ao longos dos anos.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Imagem foi registrada em região do DF Reprodução/Instagram @fotografiaeastronomia

Apesar de as imagens chamarem a atenção dos telespectadores, a meteorologista reforça a importância de adotar medidas de segurança para evitar acidentes e prejuízos durante tempestades.

‌



No início de março, uma mulher de 56 anos sofreu um choque elétrico ao encostar seu guarda-chuva em um fio de alta tensão solto durante um temporal. O incidente foi registrado por câmeras, mostrando o momento em que a vítima cai após o choque e é socorrida por um motorista. Felizmente, a vítima sobreviveu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja dicas para se proteger contra raios

De acordo com o Inpe, a chance de uma pessoa ser atingida por um raio é algo em torno de 1 para 1 milhão. No entanto é necessário ficar atento e escolher opções mais seguras durante tempestades.

‌



Previsão para o fim de semana

O Inmet (Instituto de Nacional de Meteorologia) informou que o Distrito Federal estará sob alerta amarelo de chuvas intensas e ventos de até 60km/h no fim de semana.

A previsão é de rajadas de vento e temperatura máxima de 27ºC. A temperatura mínima deve chegar a 18ºC no domingo (30), com 95% de umidade. No período da tarde, aumenta a quantidade de nuvens e o risco de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles