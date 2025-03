Vídeo registra goteira na Sala Martins Pena do Teatro Nacional em Brasília Segundo Secretaria de Cultura goteira foi causado por falha na boia elétrica de uma das caixas-d’água do Teatro Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/03/2025 - 11h38 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um vídeo registrado nesta terça-feira (25) mostra uma goteira caindo em cima do palco da sala Martins Pena, no Teatro Nacional Cláudio Santoro no Distrito Federal. Nas imagens, o palco fica com uma poça de água em diversos pontos, com um balde colocado para tentar conter a água. Questionado sobre o tema, a Secretaria de Cultura do DF explicou que o incidente foi causado por uma falha na boia elétrica de uma das caixas-d’água do Teatro Nacional.

“O problema foi prontamente solucionado e, na manhã seguinte (26/03), a Orquestra ensaiou normalmente. A programação do Teatro Nacional segue inalterada. Nesta quinta-feira (27) houve apresentação da Orquestra Sinfônica normalmente e, neste fim de semana, a agenda segue normal, com o musical ‘Vital - Paralamas do Sucesso’”, disse a pasta.

Goteiras foram registradas na terça-feira Reprodução/Arquivo cedido ao R7 - 25/03/2025

A sala Martins Pena foi reaberta em dezembro depois de passar por uma reforma que teve o investimento de R$ 70 milhões. Fontes do governo, no entanto, explicaram que o problema técnico na caixa d’água não passou por reforma.

A sala Martins Pena também teve a capacidade ampliada. Agora o espaço conta com 480 lugares, sendo 470 poltronas e os demais em áreas específicas para cadeirantes e pessoas com deficiência visual com apoio de cão-guia.

Poltronas, carpetes e cortinas originais foram substituídos devido à presença de materiais inflamáveis na composição. Além disso, os banheiros foram reformados e se tornaram acessíveis, duas saídas de emergência foram construídas, a área expositiva foi recuperada para se tornar um memorial, e todo o sistema de ventilação e iluminação foi atualizado. Todas as mudanças foram feitas respeitando a originalidade do projeto, segundo a pasta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5