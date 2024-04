Receita do DF apreende seis carretas com 292 toneladas de grãos sem nota fiscal Operação aconteceu nas madrugadas deste sábado e domingo; mercadorias eram grãos de sorgo, milho e soja

Mercadoria estava dividida em carretas de sorgo, soja e milho (Secretaria de Economia/Divulgação - 07/04/2024)

A Receita do Distrito Federal apreendeu neste fim de semana (6 e 7/4) seis carretas com 292 toneladas de grãos sem nota fiscal. A operação aconteceu na madrugada deste fim de semana com objetivo de impedir a sonegação fiscal de mercadorias enviadas para o Distrito Federal. Os impostos recolhidos nas notas fiscais dos produtos, conforme explica a Secretaria de Economia, são aplicados no desenvolvimento de política públicas, como obras de educação, saúde, segurança e mobilidade.

Ao todo, os auditores da receita identificaram 3 carretas com 140 toneladas de sorgo, 2 carretas com 82 toneladas de soja, e uma carreta com 70 toneladas de milho com nota fiscal irregular. Segundo a Secretaria de Economia, a fiscalização foi feita neste fim de semana justamente para impedir que o transporte dessas mercadorias furasse a fiscalização já realizada durante a semana.

Segundo o Secretário de Economia, Ney Ferraz, o objetivo não foi apenas apreender as mercadorias e multar os responsáveis, mas “mostrar que o GDF está nas ruas atuando para que os tributos sejam arrecadados dentro da lei, sem prejudicar aqueles contribuintes que estão em dia com o Fisco”.

Na avaliação do Coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira Filho, a medida também garante um comércio mais justo. “Tal atitude contribui positivamente para a manutenção de um ambiente de negócio concorrencial saudável, na medida em que procura impedir a todo instante que maus contribuintes ou os que sonegam o imposto, venham a concorrer de forma desleal com aqueles que cumprem regularmente suas obrigações fiscais para com o DF””, afirma.