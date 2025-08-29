RECORD nas Cidades, Seu Jorge, Menos é Mais e Wesley Safadão animam o fim de semana do DF
Agenda cultural e de lazer do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos
O último fim de semana de agosto traz uma programação variada para todas as idades. Entre os destaques da agenda cultural do R7 estão os shows de Seu Jorge, Menos é Mais, Natanzinho Lima e Wesley Safadão.
A capital federal ainda recebe festival coreano, espetáculos, exposições e o tradicional RECORD nas Cidades. As atividades começam nesta sexta-feira (29).
🎧 Seu Jorge e Criolo
Brasília terá uma noite especial com rap, MPB e samba nesta sexta-feira (29), no Setor de Clubes Sul. O palco recebe Criolo, Baco Exu do Blues e Seu Jorge.
Onde: Setor de Clubes Sul
Quando: sexta-feira (29)
Horário: 18h
Valor: a partir de R$ 92
🎤 Nattan, Menos é Mais e Matheus Fernandes
No sábado (30), a arena será tomada por forró e pagode com Nattan, Menos é Mais e Matheus Fernandes, no projeto “Na Farra”.
Onde: Setor de Clubes Sul
Quando: sábado (30)
Horário: 18h
Valor: a partir de R$ 181
🪗 Distrito Junino
A Esplanada dos Ministérios recebe, neste fim de semana, Wesley Safadão, Natanzinho Lima e a dupla George Henrique & Rodrigo. A programação começa nesta sexta-feira (29) e terá quadrilhas e trios de forró. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos.
Onde: Palco externo do Museu Nacional
Quando: sexta-feira (29) e sábado (30)
Horário: sexta-feira às 18h e sábado às 17h
Valor: gratuito
🎶 Sesc + Rap
A terceira edição do Sesc + Rap ocorre neste sábado (30), no estacionamento em frente ao Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia), com show de Hungria. Classificação: 16 anos.
Onde: Estacionamento do Teatro Sesc Newton Rossi – Ceilândia
Quando: sábado (30)
Horário: 16h
Valor: gratuito
🎎 K-Festival
A 3ª edição do K-Festival, dedicado à cultura coreana, será realizada de sexta (29) a domingo (31), no Parque da Cidade. A programação inclui workshops, exposições, espaços temáticos e gastronomia.
Onde: Estacionamento 1 do Parque da Cidade
Quando: sexta-feira (29) a domingo (31)
Horário: 11h às 22h
Valor: doação de 2 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para cães ou gatos
👨👩👧 Minha família é uma comédia
O espetáculo comandado por Agilmar Ferreira chega ao Teatro Brasília Shopping nesta sexta (29) e sábado (30). A peça aborda, com leveza, o cotidiano das famílias brasileiras. Classificação: livre.
Onde: Teatro Brasília Shopping
Quando: sexta-feira (29) e sábado (30)
Horário: sexta às 20h; sábado às 19h
Valor: a partir de R$ 40
✋ Mão
Entre 30 de agosto e 21 de setembro, o espetáculo Mão será apresentado no gramado do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A peça reflete sobre trabalho coletivo e o universo circense. Classificação: livre.
Onde: CCBB
Quando: sábados e domingos
Horário: 16h
Valor: gratuito
🍔 Restaurante Week
A 32ª edição do Restaurante Week reúne 150 estabelecimentos com menus completos, de R$ 59,90 a R$ 149, até 7 de setembro.
Onde: restaurantes participantes
Quando: até 7 de setembro
Valor: R$ 59,90 a R$ 149
📸 Olhar Negro, Negro Olhar
A Caixa Cultural exibe a mostra Olhar Negro, Negro Olhar – Antologia da Fotografia Negra da Bahia, em cartaz até 2 de novembro.
Onde: Caixa Cultural Brasília
Quando: até 2 de novembro
Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
Valor: gratuito
⚡ Energia, Sou Watt
O Sesi Lab apresenta mostra interativa sobre transição energética e mudanças climáticas.
Onde: Sesi Lab
Quando: até 7 de setembro
Horário: terça a sexta, das 9h às 18h | fins de semana e feriados, das 10h às 19h
Valor: R$ 20 (inteira)
🖼️ Cenas Brasileiras
O Centro Cultural TCU recebe até 30 de agosto a mostra Cenas Brasileiras, com obras de Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.
Onde: Centro Cultural TCU
Quando: até 30 de agosto
Horário: segunda a sábado, das 9h às 18h
Valor: gratuito
🗿 Escultórias – Poesias da Matéria
A Caixa Cultural Brasília apresenta a exposição do artista Leandro Gabriel, com 16 esculturas em ferro reaproveitado.
Onde: Caixa Cultural Brasília
Quando: até 30 de novembro
Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
Valor: gratuito
📍 RECORD nas Cidades
Neste sábado (30), o Recanto das Emas (DF) recebe o RECORD nas cidades, com serviços gratuitos da Defensoria Pública e Secretaria de Saúde, além de apresentações musicais e sorteio de prêmios.
Onde: Recanto das Emas
Quando: sábado (30)
Horário: 9h
Valor: gratuito
