RECORD nas Cidades, Seu Jorge, Menos é Mais e Wesley Safadão animam o fim de semana do DF

Agenda cultural e de lazer do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos

Brasília|Do R7, em Brasília

Veja o que fazer em Brasília Arte/R7

O último fim de semana de agosto traz uma programação variada para todas as idades. Entre os destaques da agenda cultural do R7 estão os shows de Seu Jorge, Menos é Mais, Natanzinho Lima e Wesley Safadão.

A capital federal ainda recebe festival coreano, espetáculos, exposições e o tradicional RECORD nas Cidades. As atividades começam nesta sexta-feira (29).

Shows acontecem neste fim de semana Reprodução/Instagram @seujorge e @grupomenosemais

🎧 Seu Jorge e Criolo

Brasília terá uma noite especial com rap, MPB e samba nesta sexta-feira (29), no Setor de Clubes Sul. O palco recebe Criolo, Baco Exu do Blues e Seu Jorge.

Onde: Setor de Clubes Sul


Quando: sexta-feira (29)

Horário: 18h


Valor: a partir de R$ 92


🎤 Nattan, Menos é Mais e Matheus Fernandes

No sábado (30), a arena será tomada por forró e pagode com Nattan, Menos é Mais e Matheus Fernandes, no projeto “Na Farra”.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (30)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 181

🪗 Distrito Junino

A Esplanada dos Ministérios recebe, neste fim de semana, Wesley Safadão, Natanzinho Lima e a dupla George Henrique & Rodrigo. A programação começa nesta sexta-feira (29) e terá quadrilhas e trios de forró. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos.

Onde: Palco externo do Museu Nacional

Quando: sexta-feira (29) e sábado (30)

Horário: sexta-feira às 18h e sábado às 17h

Valor: gratuito

🎶 Sesc + Rap

A terceira edição do Sesc + Rap ocorre neste sábado (30), no estacionamento em frente ao Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia), com show de Hungria. Classificação: 16 anos.

Onde: Estacionamento do Teatro Sesc Newton Rossi – Ceilândia

Quando: sábado (30)

Horário: 16h

Valor: gratuito

🎎 K-Festival

A 3ª edição do K-Festival, dedicado à cultura coreana, será realizada de sexta (29) a domingo (31), no Parque da Cidade. A programação inclui workshops, exposições, espaços temáticos e gastronomia.

Onde: Estacionamento 1 do Parque da Cidade

Quando: sexta-feira (29) a domingo (31)

Horário: 11h às 22h

Valor: doação de 2 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para cães ou gatos

Veja os espetáculos deste fim de semana Divulgação/Teatro Brasilia Shopping e CCBB

👨‍👩‍👧 Minha família é uma comédia

O espetáculo comandado por Agilmar Ferreira chega ao Teatro Brasília Shopping nesta sexta (29) e sábado (30). A peça aborda, com leveza, o cotidiano das famílias brasileiras. Classificação: livre.

Onde: Teatro Brasília Shopping

Quando: sexta-feira (29) e sábado (30)

Horário: sexta às 20h; sábado às 19h

Valor: a partir de R$ 40

Mão

Entre 30 de agosto e 21 de setembro, o espetáculo Mão será apresentado no gramado do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A peça reflete sobre trabalho coletivo e o universo circense. Classificação: livre.

Onde: CCBB

Quando: sábados e domingos

Horário: 16h

Valor: gratuito

Evento fica até setembro na capital federal Divulgação/Restaurante Week

🍔 Restaurante Week

A 32ª edição do Restaurante Week reúne 150 estabelecimentos com menus completos, de R$ 59,90 a R$ 149, até 7 de setembro.

Onde: restaurantes participantes

Quando: até 7 de setembro

Valor: R$ 59,90 a R$ 149

Exposições estão em cartaz em agosto Divulgação/ Caixa Cultural Brasília/ Sesi Lab

📸 Olhar Negro, Negro Olhar

A Caixa Cultural exibe a mostra Olhar Negro, Negro Olhar – Antologia da Fotografia Negra da Bahia, em cartaz até 2 de novembro.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: até 2 de novembro

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h

Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

O Sesi Lab apresenta mostra interativa sobre transição energética e mudanças climáticas.

Onde: Sesi Lab

Quando: até 7 de setembro

Horário: terça a sexta, das 9h às 18h | fins de semana e feriados, das 10h às 19h

Valor: R$ 20 (inteira)

🖼️ Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU recebe até 30 de agosto a mostra Cenas Brasileiras, com obras de Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

Onde: Centro Cultural TCU

Quando: até 30 de agosto

Horário: segunda a sábado, das 9h às 18h

Valor: gratuito

🗿 Escultórias – Poesias da Matéria

A Caixa Cultural Brasília apresenta a exposição do artista Leandro Gabriel, com 16 esculturas em ferro reaproveitado.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: até 30 de novembro

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h

Valor: gratuito

📍 RECORD nas Cidades

Neste sábado (30), o Recanto das Emas (DF) recebe o RECORD nas cidades, com serviços gratuitos da Defensoria Pública e Secretaria de Saúde, além de apresentações musicais e sorteio de prêmios.

Onde: Recanto das Emas

Quando: sábado (30)

Horário: 9h

Valor: gratuito

