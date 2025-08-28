Lula sobre isenção do IR: ‘Colocar pobre no orçamento e rico no imposto’ Presidente avaliou que projeto deve ser votado na próxima semana no Congresso e disse que seu objetivo é melhorar vida das pessoas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 13h20 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula defende isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000.

Projeto deve ser votado na próxima semana no Congresso Nacional.

Objetivo é promover justiça tributária, colocando pobres no orçamento e ricos no imposto.

Lula afirmou que a causa da sua vida é transformar a vida dos brasileiros Ricardo Stuckert / PR - 28.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e avaliou que o projeto deve ser votado na próxima semana no Congresso Nacional. Segundo Lula, a medida, junto a reforma tributária, cumpre uma promessa que ele fez em campanha: “Colocar pobre no orçamento e rico no imposto.” As declarações foram feitas na manhã desta quinta-feira (28) em entrevista exclusiva à RECORD.

Lula afirmou que a causa da sua vida é transformar a vida dos brasileiros para um padrão de classe média e que ele não envelhece porque todos os dias acorda para esse objetivo.

“Eu não fico velho porque eu tenho uma causa. Quando você tem uma causa, que levanta todo dia disposto a cumprir aquela causa, você não fica velho. Os anos passam e a tua energia continua. A minha causa é fazer com que esse país se transforme em um país em que o povo tem padrão de classe média”, disse.

O mandatário brasileiro acrescentou que “as pessoas não querem muito”. “Elas querem morar bem, comer bem, viver bem, se vestir bem, estudar bem, ter uma profissão, ter acesso à cultura e ao lazer. E isso temos condição de garantir”, afirmou.

Lula citou que em 2014 o Brasil conseguiu tirar 54 milhões de pessoas da vulnerabilidade alimentar e saiu do Mapa da Fome, mas depois voltou. “Quando eu voltei, em 2023, tinha 33 milhões de pessoas em situação de fome. Mas quinze dias atrás a ONU [Organização das Nações Unidas] anunciou que o Brasil saiu do Mapa da Fome, que é o sonho da minha vida, porque não tem soberania, se as pessoas não comem, se as pessoas não estudam, se as pessoas não têm orgulho dos países onde eles moram. E o papel do governo é fazer com que as pessoas se sintam bem”, disse.

Na entrevista, o chefe do Executivo também comentou a relação com o Congresso. “Eu digo sempre para as pessoas: é fácil governar quando você tem maioria. Mas eu tenho 70 deputados em 513, eu tenho nove senadores em 81, com meus aliados mais a esquerda eu tenho 130, com os outros aliados que eu construí eu consigo maioria. E por isso estou agradecido ao Congresso Nacional porque nós aprovamos 99% de tudo que queríamos aprovar. Inclusive uma coisa que ninguém conseguiu fazer nesse país: uma reforma tributária, possivelmente a mais moderna reforma tributária de qualquer país do mundo, que vai começar a vigorar nesse país a partir de 2027”, detalhou.

O aceno de Lula aos parlamentares é feito em meio às recentes críticas que ele destinou a dois partidos da base do governo, o PP (Progressistas) e o União Brasil, que contam com quatro cadeiras na Esplanada dos Ministérios. As legendas têm tecido críticas diretas ao governo estavam cientes das negociações para eleger na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) titulares fora da base do governo, no entanto, não alertaram o Planalto.

Reforma Tributária

Na entrevista, Lula voltou a dizer que com a reforma tributária, a economia brasileira pode crescer acima de 12%.

”É isso que pode possibilitar esse país. Porque estamos fazendo com que a tributação seja mais justa. Estamos cumprindo algo que eu prometi há muito tempo: estamos colocando o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O Congresso vai votar na semana que vem a isenção de Imposto de Renda para até R$ 5.000 e vai taxar as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano”, explicou.

Lula afirmou que os ricos não querem pagar o imposto, mas vão ter que ceder porque isso é justiça tributária. “Não é normal um pobre, do Aglomerado da Serra (MG), que vai ao supermercado comprar alguma coisa, pagar o mesmo imposto que o presidente do BMG. Não é possível”, disse.

O petista acrescentou que, a partir da reforma tributária, não serão mais cobrados impostos sobre alimentos da cesta básica. “Inclusive da carne”, destacou.

Perguntas e Respostas

Qual é a proposta de isenção do Imposto de Renda defendida por Lula?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. Ele afirmou que o projeto deve ser votado na próxima semana no Congresso Nacional.

Qual é o objetivo de Lula com essa proposta?

Lula afirmou que seu objetivo é melhorar a vida das pessoas, cumprindo uma promessa de campanha de “colocar pobre no orçamento e rico no imposto”.

O que Lula disse sobre a transformação da vida dos brasileiros?

Ele mencionou que sua causa é transformar a vida dos brasileiros em um padrão de classe média, afirmando que não envelhece porque acorda todos os dias disposto a cumprir esse objetivo.

Quais são as aspirações das pessoas segundo Lula?

Lula destacou que as pessoas desejam morar bem, comer bem, viver bem, se vestir bem, estudar, ter uma profissão e acesso à cultura e ao lazer, e que o governo tem condições de garantir isso.

O que Lula comentou sobre a situação da fome no Brasil?

Ele citou que em 2014, o Brasil conseguiu tirar 54 milhões de pessoas da vulnerabilidade alimentar. No entanto, em 2023, 33 milhões de pessoas estavam em situação de fome, mas a ONU anunciou que o Brasil saiu do Mapa da Fome, o que Lula considera um sonho realizado.

Como Lula avalia sua relação com o Congresso?

Lula afirmou que é mais fácil governar com maioria, mas atualmente possui 70 deputados e 9 senadores. Ele expressou gratidão ao Congresso Nacional, pois conseguiu aprovar 99% das propostas, incluindo uma reforma tributária moderna que começará a vigorar em 2027.

Quais críticas Lula fez a partidos da base do governo?

Ele fez críticas ao PP (Progressistas) e ao União Brasil, que têm ministros na Esplanada e que estavam criticando o governo em uma reunião ministerial. Lula mencionou que essas siglas não alertaram o Planalto sobre negociações que estavam ocorrendo fora da base do governo.

Qual é a expectativa de Lula para a economia brasileira com a reforma tributária?

Lula acredita que a economia brasileira pode crescer acima de 12% com a reforma tributária, que visa tornar a tributação mais justa.

O que Lula disse sobre a justiça tributária?

Ele afirmou que não é justo que um pobre pague o mesmo imposto que uma pessoa rica, e que a reforma tributária irá taxar aqueles que ganham mais de um milhão por ano, além de isentar impostos sobre alimentos da cesta básica, incluindo carne.

