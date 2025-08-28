CPMI do INSS: defensora pública aponta descontos indevidos desde 2019 e em regiões remotas Patrícia Bettin Chaves confirmou padrão de fraudes, alcançando mais vulneráveis e com descontos entre R$ 30 a R$ 90 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 13h03 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h52 ) twitter

A defensora pública Patrícia Bettin Chaves foi a primeira a prestar depoimento à CPMI do INSS Andressa Anholete/Agência Senado - 28.08.2025

A defensora pública Patrícia Bettin Chaves afirmou, nesta quinta-feira (28), ter conhecimento de fraudes de entidades associativas contra aposentados e pensionistas desde 2019. A confirmação foi feita em depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS.

“Pelo que eu tenho conhecimento, os descontos irregulares de entidades associativas ocorrem, pelo menos na Defensoria Pública da União, desde 2019″, disse. Ela está na DPU desde 2006.

Ao longo das declarações, a defensora também destacou que havia um padrão nos golpes junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

As ações eram direcionadas para os mais vulneráveis, principalmente em regiões remotas, como comunidades indígenas e quilombolas, com descontos que variavam de R$ 30 a R$ 90.

“Esses descontos tinham um certo padrão. Os valores variavam em torno de R$ 30 a R$ 80, R$ 90. Se identificou que esses descontos ocorriam em aposentados e pensionistas, em sua grande maioria, pessoas idosas, mais vulneráveis, de baixa renda, ou seja, com benefício de valor mínimo”, afirmou.

