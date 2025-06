Redes sociais: ‘Queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível’, diz Lula O presidente ainda disse que o Congresso ou o STF precisam tratar da regulação e comentou sobre os atos do 8 de janeiro Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 15h08 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h08 ) twitter

Lula quer apressar a regulamentação das redes sociais Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 03/06/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira (3) a regulamentação das redes sociais e afirmou que o governo quer acelerar o processo de maneira democrática. Ele também disse que os trâmites podem ser feitos pelo Congresso ou pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

“Temos que fazer uma regulamentação pelo Congresso Nacional ou pela Suprema Corte. Nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira”, disse em coletiva a jornalistas.

Ao pedir pela regulação das plataformas digitais, Lula defendeu a medida como estratégia de preservação da democracia e criticou opositores políticos que interpretam a legislação como retirada da liberdade de expressão. Sem citar nomes, contextualizou a fala com a atuação de envolvidos nos atos do 8 de Janeiro e afirmou que a todos foi concedido o direito de defesa.

“Não é possível que um cara tente dar um golpe de estado nesse país e diz que isso é liberdade de expressão. Depois de se estar fazendo justiça no país dando a eles o direito de defesa como pouca gente teve, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão”, comentou.

Posicionamento da China

O chefe do Executivo recapitulou o diálogo com a China sobre a regulação das redes sociais. Ele disse que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu uma carta do presidente chinês, Xi Jinping, que garantiria o envio de um representante ao Brasil para resolver essas questões.

“Eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo, porque não é possível que o mundo seja transformado em um banco de mentiras”, afirmou.

Segundo Lula, o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação), Sidônio Palmeira, será responsável por receber esse representante e direcionar as discussões sobre a proposta.

*Sob supervisão de Bruna Lima

