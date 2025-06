Lula critica possível retaliação dos EUA a Alexandre de Moraes: ‘Inadmissível’ Presidente disse que ainda não conversou com o ministro Mauro Vieira sobre críticas do governo norte-americano a Moraes Brasília|Do R7 03/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula defendeu que os EUA não podem interferir em decisões da Justiça brasileira Ricardo Stuckert/PR - 16.08.2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (3) as possíveis sanções do governo dos Estados Unidos contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Também classificou como “inadmissível” qualquer tentativa de ingerência estrangeira no funcionamento das instituições brasileiras.

A declaração ocorre após surgir um ofício enviado pela gestão do ex-presidente Donald Trump à administração atual dos EUA, pedindo retaliações a Moraes por sua atuação em investigações sobre tentativa de golpe no Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre decisões da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou não, silencie. Não é correto se intrometer, nem ficar jogando as pessoas contra as instituições”, afirmou Lula, durante entrevista coletiva em Brasília.

‌



Conversa com Mauro Vieira

Lula disse que ainda não conversou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está em Paris organizando sua chegada, mas garantiu que o Brasil defenderá a soberania institucional.

“O que os Estados Unidos precisam compreender é que respeitar a integridade das instituições de outros países é muito importante”, afirmou. “O Brasil vai defender não só o seu ministro, mas também o princípio do respeito às instituições democráticas.”

‌



Lula destacou que o governo brasileiro tem buscado uma solução diplomática para outras divergências comerciais com os EUA, mas indicou que, caso as sanções se concretizem, o país pode recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e adotar medidas de reciprocidade.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp