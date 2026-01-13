Reforma tributária: 2026 será ano de testes e não haverá aumento de impostos, diz especialista Professor explica que a transição será gradual, com ICMS e ISS mantidos até 2032, e garante que não haverá aumento da carga tributária

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula sanciona regulamentação da reforma tributária, criando o "Comitê Gestor" do IBS.

Em 2026 ocorrerão testes para o novo modelo tributário, com ICMS e ISS vigentes até 2032.

Não haverá aumento da carga tributária; intenção é manter os atuais níveis de impostos.

A emenda constitucional 132 impede qualquer aumento na carga tributária com a nova reforma. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona, nesta terça-feira (13), o projeto de lei considerado a última etapa para a regulamentação da reforma tributária. O texto aprovado pelo Congresso Nacional cria o “Comitê Gestor” do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que terá a função de arrecadar, compensar, distribuir e fiscalizar a aplicação do novo imposto.

Em entrevista ao Conexão Record News, André Felix Ricotta de Oliveira, professor doutor em direito tributário, pontua que 2026 será um ano de testes para o novo modelo e que, apesar de substituídos, ICMS e ISS estarão vigentes até 2032.

‌



Lula sanciona nesta terça-feira (13) o projeto de lei considerado a última etapa para a regulamentação da reforma tributária Reprodução/Record News

“Nós teremos uma fase de transição, o modelo atual não vai acabar do dia para a noite, ele só se encerra efetivamente no final de 2032. Então, nós teremos o ICMS, o ISS até o final de 2032. O modelo novo, teremos um teste alíquota de 1% esse ano. Então, 2026 será um ano de teste, tanto dessa alíquota de 1%, para sentir a arrecadação de quanto a CBS e IBS podem arrecadarem”, destaca Felix.

Questionado se a nova reforma aumentará o custo dos impostos para os brasileiros, o docente pontua que a alta não ocorrerá, visto que o intuito do projeto é manter a atual carga tributária através de um novo modelo de tributação.

‌



“A ideia não é essa. Tanto que a emenda constitucional 132, que estabeleceu essa reforma tributária, tem dispositivos, normas constitucionais que estabelecem que não pode ter um aumento de carga tributária”, afirma o professor.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!