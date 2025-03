Rio de Janeiro terá operações intensas das forças de segurança, diz Lewandowski Ministro defendeu mais investimentos na polícia, incluindo aspectos como rearmamento, treinamento e integração Brasília|Do R7 19/03/2025 - 19h20 (Atualizado em 19/03/2025 - 19h21 ) twitter

Rio de Janeiro deve ser alvo de intensa operação do governo Tomaz Silva/Agência Brasil

O Rio de Janeiro deve ser alvo de operações policiais mais “intensas”, informou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski . Na ocasião, o chefe da pasta argumentou o questionamento da bancada do Rio sobre uma possível interdição das vias com a Polícia Federal para impedir a chegada de armas. Segundo ele, o bloqueio seria possível, porém, o acesso de criminosos aos armamentos é complexa e “não entram mais em caixotes ou caminhões”.

Entre as opções do governo, que incluem ações como intervenção federal e estado de sítio, o ministro pontou que a melhor alternativa, no estado democrático de direito, seria uma ação coordenada das forças. Segundo o ministro, é necessário mais investimentos na polícia, incluindo aspectos como rearmamento, treinamento e integração. “Acontece que o crime organizado, ele está localizado no Rio de Janeiro, mas ele migra para outros estados”, disse.

Lewandowski ainda criticou a proposto do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sobre a criação de um código de processo penal para cada estado. “Por isso que a proposta respeitável do governador Caiado, no sentido de que cada estado possa ter seu próprio código de processo penal, é absolutamente inviável. Um código que apenasse o furto ou roubo com 20 anos de prisão e outro com 2 anos de prisão, os crimes migrariam para onde as penas seriam menores”, disse.

Em sua fala, o ministro também defendeu a aprovação a aprovação da PEC da Segurança, que altera alguns pontos da Constituição, que tratam sobre competências da União, privativas ou em comum com os estados e municípios.

Com a proposta, o governo federal pretende dar status constitucional ao Susp (Sistema Único de Segurança Pública), criado por lei ordinária em 2018 (Lei 13.675), e levar para a Constituição Federal a previsão do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário, que atualmente estão estabelecidos em leis próprias.

Rio de janeiro

Em fevereiro, o ministro do STF votou para homologar parcialmente o plano apresentado para reduzir a letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. O ministro também votou para que o estado promova as adequações normativas e administrativas necessárias quanto à mensuração e monitoramento da letalidade policial para divulgar os dados relativos à letalidade policial.

Além disso, a Corte marcou para o dia 26 de março a retomada do julgamento da chamada “ADPF das Favelas”, uma ação que impôs restrições à realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro e determinou medidas para reduzir a letalidade durante as ações da polícia.

No mês passado, os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, se reuniram com a cúpula da Polícia Federal para colher informações sobre a segurança pública no Rio de Janeiro e auxiliar a decisão do Supremo sobre o tema. Para os ministros do STF, a gravidade da situação exige o cotejo entre as urgentes demandas por mais segurança e a proteção dos direitos constitucionais de todos os cidadãos.