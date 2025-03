Alcolumbre convoca sessão do Congresso para votar Orçamento nesta quinta-feira Com relatório ainda em análise entre consultores, projeto precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h24 ) twitter

Davi Alcolumbre convocou sessão do Congresso para votação do Orçamento Geraldo Magela/Agência Senado - 18.03.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), convocou uma sessão do Congresso Nacional com a previsão de votar o Orçamento nesta quinta-feira (20).

A intenção é cumprir o calendário que havia sido acordado entre deputados e senadores e concluir a votação dos gastos para o ano ainda nesta semana.

Pela previsão, a sessão deve começar às 15h. Mas a etapa depende ainda de um desfecho de análise do relatório na CMO (Comissão Mista de Orçamento).

O colegiado não havia recebido o relatório final proposto pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA) até às 18h desta quarta-feira (19). A proposta final depende ainda de uma análise de técnicos do Orçamento que atuam no Congresso Nacional.

A previsão, segundo o relator, é de uma publicação dessa versão do texto até meia-noite. O relatório ainda será discutido entre líderes partidários, que podem propor mudanças ao longo da votação.

“Estamos trabalhando para resolver tudo amanhã. É uma peça que já está com muito atraso. E foi até bom esse atraso para que o governo pudesse modificar várias rubricas”, afirmou Angelo Coronel.

