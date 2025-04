Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, segue interditada desde sexta devido a chuvas na região Segundo a concessionária o trânsito flui em operação comboio pela Serra Nova, os veículos são acompanhados pela Polícia Militar Rodoviária Brasília|Do Estadão Conteúdo 06/04/2025 - 08h32 (Atualizado em 06/04/2025 - 08h32 ) twitter

Mais de 500 municípios podem enfrentar temporais e ventania Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, segue interditada desde a noite da sexta-feira (4) devido ao alto volume de chuvas na região. Segundo a Concessionária Tamoios, o trânsito flui em operação comboio pela Serra Nova. A Serra Nova da Tamoios está operando no sistema de pare e siga, ora no sentido do litoral, ora no sentido de São José dos Campos segundo a concessionária. Os veículos são acompanhados pela Polícia Militar Rodoviária e por equipes da concessionária.

Segundo a concessionária, os comboios em direção a São José dos Campos seguem com todos os tipos de veículos. Na descida para o litoral, a operação é dividida por tipo de veículo: primeiro são os veículos de passeio, depois os veículos de carga e, por último, os veículos com produtos perigosos.

O comboio mais recente saiu no sentido de São José dos Campos por volta das 6h20. Há previsão de um comboio seguindo no sentido litoral às 7h.

Os temporais que atingiram o estado de São Paulo entre a noite de sexta (4) e este sábado (5) provocaram estragos em diferentes cidades do território paulista. A Defesa Civil informou que o nível de chuvas na Serra do Mar chegou a 407mm nas últimas 24 horas.

Em Ubatuba, com uma precipitação de 177mm, os temporais causaram transbordamento de rios, quedas de árvores e deixou famílias desabrigadas.

A rodovia Rio-Santos, que também havia sido interditada, liberou o tráfego de veículos de forma total por volta das 18h30 de sábado.

OPERAÇÃO COMBOIO

ACONTECENDO AGORA: Comboio Sentido Litoral

Veículos de passeio e motos, em seguida veículos de carga e depois veículos com produtos perigosos.



Sentido SJC

Todos os veículos–– previsão de início: 09H10 — Tamoios (@Tamoios099) April 6, 2025

