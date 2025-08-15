Rui Costa defende criação de ferrovias e hidrovias para Brasil se tornar mais competitivo Ministro da Casa Civil também comentou embate dos Estados Unidos sobre o Mais Médicos: ‘agressões gratuitas e descabidas’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rui Costa, ministro da Casa Civil, defende investimento em ferrovias, hidrovias e cabotagem para aumentar a competitividade do Brasil.

A afirmação foi feita durante o evento Export Bahia, destacando a importância de diversificar o transporte de carga além das rodovias.

O ministro também criticou declarações de Donald Trump sobre o programa Mais Médicos, chamando-as de "agressões gratuitas e descabidas".

Rui Costa enfatizou o foco do governo em atrair investidores e integrar o Brasil ao mercado global, respondendo a ataques políticos de forma produtiva. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Rui Costa deu declarações na Bahia nesta sexta Ailton Fernandes | CC - arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu na manhã desta sexta-feira (15) o investimento em mais ferrovias, hidrovias e cabotagem (transporte de cargas ou passageiros realizado entre portos de um mesmo país, utilizando a navegação marítima ou fluvial) para tornar o Brasil mais competitivo. A declaração foi dada no Export Bahia.

“O Brasil vive um momento muito singular na volta maciça de investimento de ferrovia — investimento do setor privado, de parceria público privada, e diretamente [do setor] público. Um país continental como o Brasil não pode, e não deve, se quer se tornar competitivo, continuar tendo predomínio de movimentação de carga por rodovia. Isso custa muito caro, dá muito prejuízo, e diminui a capacidade de competição das nossas empresas”, afirmou.

Segundo ele, a estratégia de desenvolvimento para o país é “fortalecer ferrovia, cabotagem e hidrovia”. “Essa é a estratégia, e por isso estamos vivenciando um forte investimento em ferrovia, e também usando os trilhos para passageiros urbanos”, afirmou.

Além disso, o ministro também comentou as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito dos médicos cubanos no programa Mais Médicos, que leva profissionais para as áreas mais remotas e vulneráveis do país. Segundo Rui Costa, Trump utilizou “agressões gratuitas e descabidas”.

“O Brasil utilizou muitos médicos cubanos lá no início quando o programa foi lançado no primeiro e segundo mandato do presidente Lula porque o Brasil não tinha médicos. Na última edição do Mais médico, 100% dos médicos que se inscreveram que foram habilitados são brasileiros. Hoje o país do mundo que provavelmente tem mais médicos cubanos é a Itália, que tem um governo, à semelhança dos Estados Unidos, da extrema direita. E eu não ouvi nenhuma palavra sobre a Itália. O mundo árabe tem muitos médicos cubanos e nenhuma palavra [de Donald Trump foi dita] sobre isso”, avaliou.

Segundo o ministro, as declarações do presidente norte-americano demonstram o desconhecimento de Trump da realidade brasileira.

Ainda sobre o embate Brasil e EUA, o titular da Casa Civil observou que o foco do governo é trazer investidores e aumentar a diversificação e a integração entre outros países do mundo. “É a melhor forma de responder a esse ataque que nada tem a ver com comercial, nada tem a ver com relação diplomática, tem muito mais a ver com a política, com as agressões absurdas e descabidas. O país do mundo que provavelmente tem mais médicos cubanos é a Itália”, repetiu.

