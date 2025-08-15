Presidente Lula participa de inauguração de montadora chinesa no interior de São Paulo
Expectativa da fábrica é gerar 1.000 empregos até o fim do ano; empresa quer investir R$ 10 bi no Brasil até 2032
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (15) da inauguração da fábrica da montadora de veículos chinesa GWM.
O evento será em Iracemápolis (SP), distante cerca de 170km da capital paulista. O vice-presidente e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também participa da cerimônia.
A empresa espera gerar 1.000 empregos até o fim deste ano. Segundo a GWM, os investimentos no Brasil devem chegar a R$ 10 bilhões até 2032 — são R$ 4 bilhões até o próximo ano, com a inauguração da fábrica, e R$ 6 bilhões de 2027 a 2032.
A montadora chinesa é a primeira habilitada no Mover (Programa de Mobilidade Verde), para produção de veículos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. A meta é atingir 60% de itens nacionais até 2026.
Programa
O Mover, programa do governo federal costurado por Alckmin, foi regulamentado por Lula em abril.
O texto estabelece critérios técnicos e ambientais de eficiência energética, reciclabilidade e segurança que importadores de veículos e fabricantes devem seguir para comercialização no país.
A sanção da lei ocorreu no ano passado. O programa prevê um total de R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros até 2028 e pode ser usado pelas empresas para abatimento de impostos federais, em contrapartida a investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento e em novos projetos de produção.
O decreto de regulamentação estipula metas de eficiência energética e redução de emissão de CO₂ para veículos leves e pesados.
Leia mais
“Os compromissos incluem a exigência de índices específicos de consumo energético no ciclo ‘tanque à roda’, com manutenção da meta até 1º de outubro de 2026 e cumprimento da segunda etapa da meta até 1º de outubro de 2027, com manutenção da meta até 2031, alcançando uma redução média de 12% no consumo em relação aos veículos comercializados em 2022″, explicou o governo, à época da publicação do decreto.
“Já no ciclo ‘poço à roda’, que considera a redução das emissões de CO2 desde a extração, produção, distribuição de fonte energética e uso de veículos, as empresas terão de cumprir a meta de redução de CO2 até outubro de 2027, com manutenção dos índices até 2031. A meta é reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, em relação às emissões de 2011″, completou o Executivo.
Perguntas e respostas:
Qual é o evento que o presidente Lula participa nesta sexta-feira?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração da fábrica da montadora de veículos chinesa GWM em Iracemápolis, São Paulo.
Qual é a expectativa de empregos gerados pela nova fábrica?
A GWM espera gerar 1.000 empregos até o fim deste ano.
Qual é o investimento planejado pela GWM no Brasil até 2032?
A empresa planeja investir R$ 10 bilhões no Brasil até 2032, sendo R$ 4 bilhões até o próximo ano e R$ 6 bilhões entre 2027 e 2032.
O que é o programa Mover e qual é a sua importância para a GWM?
O Mover é um programa do governo federal que regulamenta a produção de veículos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. A GWM é a primeira montadora habilitada nesse programa, que visa atingir 60% de itens nacionais até 2026.
Quais são os critérios estabelecidos pelo programa Mover?
O programa estabelece critérios técnicos e ambientais de eficiência energética, reciclabilidade e segurança que devem ser seguidos por importadores e fabricantes de veículos para comercialização no país.
Qual é o valor total de créditos financeiros previstos pelo programa Mover até 2028?
O programa prevê um total de R$ 19,3 bilhões em créditos financeiros até 2028, que podem ser utilizados pelas empresas para abatimento de impostos federais em troca de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e novos projetos de produção.
Quais são as metas de eficiência energética e redução de emissões de CO2 estabelecidas pelo decreto de regulamentação?
As metas incluem uma redução média de 12% no consumo de energia em relação aos veículos comercializados em 2022 até 2031 e uma redução de 50% nas emissões de carbono até 2030, em comparação com as emissões de 2011.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp