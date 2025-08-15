Presidente Lula participa de inauguração de montadora chinesa no interior de São Paulo Expectativa da fábrica é gerar 1.000 empregos até o fim do ano; empresa quer investir R$ 10 bi no Brasil até 2032 Brasília|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula participa da inauguração da fábrica da GWM em Iracemápolis (SP).

Expectativa de criar 1.000 empregos até o final do ano e investimento de R$ 10 bilhões até 2032.

GWM é a primeira montadora habilitada no Programa de Mobilidade Verde (Mover) para veículos hídricos no Brasil.

Programa prevê R$ 19,3 bilhões em créditos financeiros até 2028, ligado à eficiência energética e redução de emissões de CO2. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Montadora chinesa é a primeira habilitada no Mover, programa costurado por Alckmin José Cruz/Agência Brasil - 13.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (15) da inauguração da fábrica da montadora de veículos chinesa GWM.

O evento será em Iracemápolis (SP), distante cerca de 170km da capital paulista. O vice-presidente e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também participa da cerimônia.

A empresa espera gerar 1.000 empregos até o fim deste ano. Segundo a GWM, os investimentos no Brasil devem chegar a R$ 10 bilhões até 2032 — são R$ 4 bilhões até o próximo ano, com a inauguração da fábrica, e R$ 6 bilhões de 2027 a 2032.

A montadora chinesa é a primeira habilitada no Mover (Programa de Mobilidade Verde), para produção de veículos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. A meta é atingir 60% de itens nacionais até 2026.

‌



Programa

O Mover, programa do governo federal costurado por Alckmin, foi regulamentado por Lula em abril.

O texto estabelece critérios técnicos e ambientais de eficiência energética, reciclabilidade e segurança que importadores de veículos e fabricantes devem seguir para comercialização no país.

‌



A sanção da lei ocorreu no ano passado. O programa prevê um total de R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros até 2028 e pode ser usado pelas empresas para abatimento de impostos federais, em contrapartida a investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento e em novos projetos de produção.

O decreto de regulamentação estipula metas de eficiência energética e redução de emissão de CO₂ para veículos leves e pesados.

‌



“Os compromissos incluem a exigência de índices específicos de consumo energético no ciclo ‘tanque à roda’, com manutenção da meta até 1º de outubro de 2026 e cumprimento da segunda etapa da meta até 1º de outubro de 2027, com manutenção da meta até 2031, alcançando uma redução média de 12% no consumo em relação aos veículos comercializados em 2022″, explicou o governo, à época da publicação do decreto.

“Já no ciclo ‘poço à roda’, que considera a redução das emissões de CO2 desde a extração, produção, distribuição de fonte energética e uso de veículos, as empresas terão de cumprir a meta de redução de CO2 até outubro de 2027, com manutenção dos índices até 2031. A meta é reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, em relação às emissões de 2011″, completou o Executivo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas:

Qual é o evento que o presidente Lula participa nesta sexta-feira?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração da fábrica da montadora de veículos chinesa GWM em Iracemápolis, São Paulo.

Qual é a expectativa de empregos gerados pela nova fábrica?

A GWM espera gerar 1.000 empregos até o fim deste ano.

Qual é o investimento planejado pela GWM no Brasil até 2032?

A empresa planeja investir R$ 10 bilhões no Brasil até 2032, sendo R$ 4 bilhões até o próximo ano e R$ 6 bilhões entre 2027 e 2032.

O que é o programa Mover e qual é a sua importância para a GWM?

O Mover é um programa do governo federal que regulamenta a produção de veículos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. A GWM é a primeira montadora habilitada nesse programa, que visa atingir 60% de itens nacionais até 2026.

Quais são os critérios estabelecidos pelo programa Mover?

O programa estabelece critérios técnicos e ambientais de eficiência energética, reciclabilidade e segurança que devem ser seguidos por importadores e fabricantes de veículos para comercialização no país.

Qual é o valor total de créditos financeiros previstos pelo programa Mover até 2028?

O programa prevê um total de R$ 19,3 bilhões em créditos financeiros até 2028, que podem ser utilizados pelas empresas para abatimento de impostos federais em troca de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e novos projetos de produção.

Quais são as metas de eficiência energética e redução de emissões de CO2 estabelecidas pelo decreto de regulamentação?

As metas incluem uma redução média de 12% no consumo de energia em relação aos veículos comercializados em 2022 até 2031 e uma redução de 50% nas emissões de carbono até 2030, em comparação com as emissões de 2011.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp