Rui Costa diz que EUA se ‘incomodam’ com perda de protagonismo global e por isso impõe tarifaço Para ministro da Casa Civil, Estados Unidos perde competitividade e prestígio econômico em relação a outros países Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 09h30 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rui Costa afirma que os EUA impõem tarifas como resposta a sua perda de competitividade global.

O ministro destaca o crescimento de países asiáticos, que estão superando os Estados Unidos em desenvolvimento tecnológico.

Costa critica a estratégia dos EUA de desinformação e a postura de alguns políticos brasileiros, incluindo Eduardo Bolsonaro.

Ele ressalta a importância da diversificação econômica do Brasil, já que suas exportações para os EUA diminuíram significativamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Rui Costa reforçou ainda importância do Brasil diversificar exportações Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil - arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, avaliou que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a vários países do mundo é uma resposta de Trump a perda de competitividade norte-americana no cenário global. Para Rui Costa, os Estados Unidos estão ficando em segundo plano do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e crescimento da indústria e isso “incomoda” os norte-americanos.

“Os Estados Unidos sofre um processo de forte perda de competitividade no cenário global. Ele vem perdendo sistematicamente posições, emprego, relevância do ponto de vista da produção industrial da sua economia para outros países do mundo. A Ásia vem ocupando um lugar muito forte e, eu diria, colocando progressivamente os Estados Unidos em segundo plano do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e crescimento da indústria”, afirmou.

As declarações do ministro foram dadas nesta sexta-feira (15) em entrevista a uma rádio baiana. O ministro ainda observou que o novo formato de integração entre os países periféricos, chamado de Sul-Sul, “incomoda” os norte-americanos”.

“A relação do Brasil com a América do Sul, com a Ásia, com os Emirados Árabes, com a Europa, incomoda porque os Estados Unidos vão perdendo posição e prestígio econômico. [Por isso] acho que eles escolheram alguém para atacar mais fortemente, que é o Brasil”, ponderou.

‌



Para Rui Costa, a postura dos Estados Unidos é a “construção de uma narrativa” baseada em desinformação.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Entenda em 6 pontos o tarifaço de Trump sobre o Brasil

“Muita gente fica perguntando, ‘será que é desinformação?’ ‘Será que é falta de assessoria adequada?’ Porque [Trump] fala tanta coisa sem base real, de forma desqualificada, [como] falar de Mais Médicos e médicos cubanos. O Brasil usou fortemente os médicos cubanos naquele momento que não tinha médicos e precisava dar atenção digna a sua população especialmente na zona rural. [Mas isso foi] no lançamento do Mais Médicos. A última seleção foi 100% para médicos brasileiros. Hoje praticamente não temos médicos cubanos atuando no Brasil”, explicou.

‌



O ministro pontuou: “Hoje em dia a política virou, com o celular e a internet, a tentativa de construir uma narrativa diferente da vida real e dos fatos verdadeiros. Você repete tantas vezes no mundo digital ou na retórica notícias falsas que a população, o homem simples, a mulher simples, fica se perguntando o que é verdade. Hoje você disputa as narrativas com notícias absurdas”.

O ministro ainda acrescentou que o Brasil não tem que ficar “adulando” os Estados Unidos se o país não quer uma relação comercial e que o caminho é a diversificação econômica. “Se antes a relação de exportação do Brasil para os Estados Unidos era 26%, hoje são 12%, daqui a cinco anos pode chegar a 5%, 4%, 6%”, defendeu.

‌



Traição ao Brasil

O ministro ainda classificou a atitude do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como uma traição ao país. “O filho de Bolsonaro virou um traidor, um judas. Traidor da nação e do país. Infelizmente, esse é o cenário que a gente vive, alguém que é deputado, foi eleito pelo povo, viaja para os Estados Unidos prejudicando a economia nacional, os produtores agrícolas, a indústria”, afirmou.

Na avaliação de Rui Costa, a atitude está afastando o empresariado do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Acho que mais e mais eles vão acordando. E agora com essa traição da família Bolsonaro, muitos do setor do agro, que reverenciavam ele, estão caindo a ficha e vendo que realmente estavam apostando em um traidor. [Sinto] isso muito fortemente. Acho que as pessoas estão se tocando”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas:

Qual a avaliação de Rui Costa sobre a tarifa imposta pelos Estados Unidos?

Rui Costa, ministro da Casa Civil, acredita que a tarifa imposta pelos Estados Unidos é uma resposta à perda de competitividade do país no cenário global. Ele afirma que os EUA estão ficando em segundo plano em termos de desenvolvimento tecnológico e crescimento industrial, o que “incomoda” os norte-americanos.

O que Rui Costa diz sobre a relação dos EUA com outros países?

O ministro observou que a nova integração entre países periféricos, chamada de Sul-Sul, também “incomoda” os Estados Unidos. Ele destacou que a relação do Brasil com a América do Sul, Ásia, Emirados Árabes e Europa está fazendo com que os EUA percam prestígio econômico.

Como Rui Costa caracteriza a postura dos Estados Unidos?

Rui Costa considera que a postura dos Estados Unidos é uma “construção de uma narrativa” baseada em desinformação. Ele questiona se as declarações de Trump são fruto de desinformação ou falta de assessoria adequada, citando exemplos de afirmações sem base real.

Qual a opinião de Rui Costa sobre a relação comercial do Brasil com os EUA?

O ministro defende que o Brasil não deve “adular” os Estados Unidos se o país não deseja uma relação comercial. Ele sugere que o caminho a seguir é a diversificação econômica, mencionando que a relação de exportação do Brasil para os EUA caiu de 26% para 12% e pode continuar a diminuir nos próximos anos.

O que Rui Costa disse sobre Eduardo Bolsonaro?

Rui Costa classificou a atitude do deputado federal Eduardo Bolsonaro como uma traição ao país, chamando-o de “traidor” e “judas”. Ele afirmou que essa postura prejudica a economia nacional e afasta o empresariado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Qual a percepção de Rui Costa sobre o empresariado em relação a Jair Bolsonaro?

O ministro acredita que o empresariado está começando a perceber a traição da família Bolsonaro e que muitos do setor agro, que antes apoiavam Jair Bolsonaro, estão se dando conta de que apostaram em um traidor.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp