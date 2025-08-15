Líder da oposição se desculpa e diz que churrasco para Bolsonaro não aconteceu: ‘Boa intenção’
Michelle Bolsonaro pediu aos próximos visitantes que se abstenham de atitudes que possam prejudicar imagem do ex-presidente
O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, afirmou nesta sexta-feira (15) que o churrasco planejado para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante visita à prisão domiciliar não chegou a ocorrer e pediu desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo eventual desconforto causado.
Em publicação no X (antigo Twitter), Zucco disse que teve “boa intenção” ao levar duas peças de picanha e um saco de carvão para fazer um churrasco durante visita a Bolsonaro nesta quinta-feira (14).
Ao sair da casa de Bolsonaro, Zucco criticou a prisão do ex-presidente e disse que, durante a visita, aproveitou para colocá-lo a par das notícias envolvendo a oposição e a repercussão da detenção dele.
“É revoltante ver um ex-presidente da República usando tornozeleira, com muito soluço, com a saúde debilitada. Hoje, sendo cerceada sua liberdade, sendo preso sem ter sido nem condenado”, afirmou.
Pelas redes sociais, apoiadores do ex-presidente questionaram a atitude de Zucco. A ex-primeira-dama, por sua vez, afirmou que o churrasco “não ocorreu” e que a visita teve caráter “humanitário”.
“O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zucco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários — e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu”, disse.
“Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do Presidente Jair Bolsonaro.”
O ex-presidente está recebendo visitas mediante autorização do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, aliados políticos, familiares e médicos já foram autorizados a visitar Bolsonaro.
Prisão domiciliar
O ex-presidente é réu em um processo sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Contudo, a determinação da prisão ocorreu em um inquérito sobre obstrução de Justiça, no qual o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos de Bolsonaro, é o principal alvo.
Eduardo é investigado por articular sanções dos EUA contra o Brasil e ministros do STF para prejudicar o andamento do processo do golpe. Bolsonaro estaria financiando o filho e endossando a ação do parlamentar por meio de publicações nas redes sociais.
Antes de ser preso, Bolsonaro usava tornozeleira eletrônica, precisava cumprir toque de recolher e estava proibido de usar as redes sociais.
Leia: Bolsonaro alega ausência de provas e pede para ser absolvido na ação do golpe
Contudo, em 3 de agosto, em manifestações ao redor do Brasil contra o STF e pelo impeachment de Moraes, o ex-presidente apareceu por meio de telefonemas, feitos por aliados, e falou com apoiadores.
Por isso, Moraes determinou a prisão domiciliar. Na decisão, o ministro cita que Bolsonaro usou redes sociais de aliados, de seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.
O ministro classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp