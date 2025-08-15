Líder da oposição se desculpa e diz que churrasco para Bolsonaro não aconteceu: ‘Boa intenção’ Michelle Bolsonaro pediu aos próximos visitantes que se abstenham de atitudes que possam prejudicar imagem do ex-presidente Brasília|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h18 ) twitter

Deputado levou duas peças de carne para fazer churrasco em visita a Bolsonaro Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 12.08.2025

O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, afirmou nesta sexta-feira (15) que o churrasco planejado para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante visita à prisão domiciliar não chegou a ocorrer e pediu desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo eventual desconforto causado.

Em publicação no X (antigo Twitter), Zucco disse que teve “boa intenção” ao levar duas peças de picanha e um saco de carvão para fazer um churrasco durante visita a Bolsonaro nesta quinta-feira (14).

Nunca afirmei que o churrasco que pretendia assar para o presidente Bolsonaro ontem de fato aconteceu. Era apenas uma intenção, uma boa intençāo, que não foi efetivada devido ao estado de saúde em que ele se encontrava. Por isso, fiz uma rápida visita e fui embora para não… — Zucco (@deputadozucco) August 15, 2025

Ao sair da casa de Bolsonaro, Zucco criticou a prisão do ex-presidente e disse que, durante a visita, aproveitou para colocá-lo a par das notícias envolvendo a oposição e a repercussão da detenção dele.

“É revoltante ver um ex-presidente da República usando tornozeleira, com muito soluço, com a saúde debilitada. Hoje, sendo cerceada sua liberdade, sendo preso sem ter sido nem condenado”, afirmou.

‌



Pelas redes sociais, apoiadores do ex-presidente questionaram a atitude de Zucco. A ex-primeira-dama, por sua vez, afirmou que o churrasco “não ocorreu” e que a visita teve caráter “humanitário”.

“O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zucco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários — e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu”, disse.

‌



“Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do Presidente Jair Bolsonaro.”

O ex-presidente está recebendo visitas mediante autorização do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, aliados políticos, familiares e médicos já foram autorizados a visitar Bolsonaro.

‌



Prisão domiciliar

O ex-presidente é réu em um processo sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Contudo, a determinação da prisão ocorreu em um inquérito sobre obstrução de Justiça, no qual o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos de Bolsonaro, é o principal alvo.

Eduardo é investigado por articular sanções dos EUA contra o Brasil e ministros do STF para prejudicar o andamento do processo do golpe. Bolsonaro estaria financiando o filho e endossando a ação do parlamentar por meio de publicações nas redes sociais.

Antes de ser preso, Bolsonaro usava tornozeleira eletrônica, precisava cumprir toque de recolher e estava proibido de usar as redes sociais.

Leia: Bolsonaro alega ausência de provas e pede para ser absolvido na ação do golpe

Contudo, em 3 de agosto, em manifestações ao redor do Brasil contra o STF e pelo impeachment de Moraes, o ex-presidente apareceu por meio de telefonemas, feitos por aliados, e falou com apoiadores.

Por isso, Moraes determinou a prisão domiciliar. Na decisão, o ministro cita que Bolsonaro usou redes sociais de aliados, de seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

O ministro classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

