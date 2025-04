Samba Prime, Capital Inicial e Felipe Amorim; veja o que fazer neste fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana chegou com muitas novidades culturais e artísticas para os brasilienses. Entre os destaques, estão o festival Samba Prime, show da banda Capital Inicial e do cantor Felipe Amorim, além de espetáculos e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (25).

Shows de Felipe Amorim e Capital Inicial acontecem neste sábado Reprodução/Instagram @felipeamorimfc e @capitalinicial

Felipe Amorim

O cantor Felipe Amorim se apresenta neste sábado (26) na Ápice Entretenimento, em Santa Maria. O artista conhecido por misturar forró, funk e piseiro promete animar o público com suas músicas “Toca o Trompete”, “Teus Sinais” e “Coisas que eu sei”.

Onde : Ápice Entretenimento – Trecho 1 conjunto 10 lote 3 – Santa Maria

: Ápice Entretenimento – Trecho 1 conjunto 10 lote 3 – Santa Maria Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : 22h

: 22h Valor: a partir de R$ 70

Capital Inicial

Em comemoração aos 65 anos de Brasília, a banda Capital Inicial se apresenta neste sábado (26), na Arena BRB Nilson Nelson com uma nova edição do Música Urbana. Os cantores Samuel Rosa e Os Paralamas do Sucesso também marcarão presença para agitar o público.

Onde : Arena BRB Nilson Nelson

: Arena BRB Nilson Nelson Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 90

Confira os espetáculos deste fim de semana Reprodução/Instagram @g7comedia/ Divulgação/ Antônio Filho

Deu a Louca na I.A.

O G7 Comédia apresenta neste sábado (26) o mais novo espetáculo do grupo, “Deu a Louca na I.A.” A peça traz uma reflexão sobre o uso das tecnologias no mundo atual de um modo cômico. A classificação é de 14 anos.

‌



Onde : Teatro La Salle - 906 Sul

: Teatro La Salle - 906 Sul Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 30

O Cravo e a Rosa

Brasília recebe o espetáculo “O cravo e a Rosa” no Teatro Unip nos dias 25, 26 e 27 de abril. A peça conta a história de relacionamento de Petruchio, um rude fazendeiro em dificuldades financeira, e Catarina, uma jovem rica. A classificação é de 10 anos.

Onde : Teatro Unip

: Teatro Unip Quando : sexta (25), sábado (26) e domingo (27)

: sexta (25), sábado (26) e domingo (27) Horário : Sexta e sábado, às 20h, e domingo às 19h

: Sexta e sábado, às 20h, e domingo às 19h Valor: a partir de R$ 25

Amazônia em Movimento

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília apresenta até este domingo (27), a temporada de “Amazônia em Movimento”, do Corpo de Dança do Amazonas. A programação conta com seis espetáculos que celebram os 26 anos de história da companhia, uma referência na dança contemporânea brasileira, homenageando os povos originários e destacando a força e a energia da região Norte do país.

‌



Onde : CCBB

: CCBB Quando : até domingo (27)

: até domingo (27) Horário : 15h

: 15h Valor: a partir de R$ 15

Exposições têm entrada gratuita Divulgação/ Luiz Philip Morais e reprodução/Instagram @joaopaulobarbosaphotography

Brasília: 65 voltas ao redor do Sol

A exposição “Brasília: 65 voltas ao redor do Sol” está a mostra no Liberty Mall, com 60 obras que retratam a arquitetura monumental, os espaços públicos e a beleza cotidiana da cidade sob diferentes ângulos do sol brasiliense. A exposição destaca monumentos emblemáticos como a Catedral Metropolitana, Itamaraty, Ponte JK, Teatro Nacional, Museu da República e o Lago Paranoá.

Onde : Liberty Mall

: Liberty Mall Quando : até 30 de abril

: até 30 de abril Horário : segunda a sábado, das 9h às 21h | domingos e feriados, das 12h às 20h

: segunda a sábado, das 9h às 21h | domingos e feriados, das 12h às 20h Valor: gratuito

Lírica, crítica e solar

O Museu Nacional da República recebe a exposição “Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso”, que reúne obras de 50 artistas do estado. O material conta de forma criativa a história do estado e a capacidade artística da região.

‌



Onde : Museu Nacional da República

: Museu Nacional da República Quando : até 11 de maio

: até 11 de maio Horário : terça a domingo, das 9h às 18h30

: terça a domingo, das 9h às 18h30 Entrada: gratuita

ROUCKA-Kafla em Movimento

O CCBB recebe a exposição “ROUCKA-Kafla em Movimento”, um conjunto expressivo de pinturas que convida o público a experimentar a interação entre literatura e artes visuais. Ao todo, são 44 obras dividas entre pinturas e litogravuras. A classificação é livre.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : até 25 de maio

: até 25 de maio Horário : terça-feira a domingo das 9h às 21h

: terça-feira a domingo das 9h às 21h Valor: gratuito

Festival terá vários cantores nacionais Reprodução/Instagram @sambaprimebsb

Samba Prime

A Arena BRB Mané Garrincha receberá o Samba Prime, um festival de pagode com vários artistas neste sábado (26). Entre as atrações confirmadas estão Ferrugem, Mumuzinho, Dilsiho, Akatu, Di Propósito e Kamisa 10.

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : início dos shows às 16h30

: início dos shows às 16h30 Valor: a partir de R$ 106

Circuito Nacional de Adrenalina

Ceilândia será palco de muita emoção e solidariedade neste fim de semana com a realização do Circuito Nacional de Adrenalina, neste sábado (26) e domingo (27) na Praça da Bíblia. O evento, que terá esportes radicais e cultura automotiva, promete atrair centenas de pessoas com atrações gratuitas e entrada solidária.

Onde : Praça das Bíblias

: Praça das Bíblias Quando : sábado (26) e domingo (27)

: sábado (26) e domingo (27) Horário : sábado às 14h; domingo às 9h

: sábado às 14h; domingo às 9h Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

