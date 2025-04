Ibaneis Rocha toma posse na Academia Brasiliense de Direito ‘Muito orgulho de ser advogado’, disse o governador do DF, que assumiu a 24ª cadeira Brasília|Do R7 22/04/2025 - 20h21 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h31 ) twitter

Ibaneis Rocha é advogado há 31 anos e assume a 24ª cadeira da academia Renato Alves/Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , tomou posse nesta terça-feira (22) na cadeira número 24 da Academia Brasiliense de Direito (ABD). Advogado há mais de três décadas, Ibaneis disse ter “muito orgulho” da profissão.

Ibaneis destacou que gostaria de levar novas ideias adquiridas “ao longo da carreira” para a academia, e que “tenho certeza que posso ajudar ainda mais”.

O presidente da ABD, Manoel Jorge e Silva Neto, disse que a academia “se eleva com a presença” de Ibaneis. “Estar na Academia Brasiliense de Direito é, antes de mais nada, obter o reconhecimento objetivo de trajetórias que se formam, se consolidam e se conformam com beneplácito do tempo e do que as carreiras forjam ao longo do tempo”, completa.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, teceu elogios para a “trajetória de sucesso” de Ibaneis. Segundo ele, a reeleição em primeiro turno demonstra a “compreensão da população do Distrito Federal sobre os tantos méritos que aprendi a reconhecer no governador”. Para o PGR, Ibaneis é uma pessoa que teve “pleno êxito profissional e político, que soube se fazer, vencendo dificuldades”.

A academia foi fundada em dezembro de 2024, e é uma instituição sem fins lucrativos, formada por juristas e profissionais do direito. Ela busca promover o intercâmbio técnico, científico, cultural e social entre as instituições públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento e progresso geral da cultura jurídica e atuando na defesa do estado democrático de direito em todas as suas dimensões.

A Academia Brasiliense de Direito é composta de 40 cadeiras, das quais 28 estão ocupadas. A número 24, que é ocupada por Ibaneis, tem como patrono o advogado Saulo Ramos, ex-ministro da Justiça no governo Sarney.

