Menos de um ano após melhora, deputado distrital Rogério Morro da Cruz é internado novamente Quadro de saúde 'inspira atenção, porém estável'; diagnóstico é de pneumonia e tromboembolismo pulmonar Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 19h32 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h32 )

Deputado distrital Rogério Morro da Cruz foi internado nesta quarta Carolina Curi/Agência CLDF - Arquivo

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) foi internado nesta quarta-feira (23) com diagnóstico de pneumonia e tromboembolismo pulmonar . Por meio de nota, a assessoria do parlamentar afirma que o quadro de saúde “inspira atenção, porém estável”.

Morro da Cruz foi internado por um problema parecido há menos de um ano. Em agosto de 2024, o parlamentar relatou desconforto no peito durante o dia e foi para um hospital particular, onde uma embolia pulmonar foi constatada, causada pela obstrução de artérias por um coágulo de sangue. Na época, ele ficou na UTI (unidade de terapia intensiva).

A embolia pulmonar geralmente ocorre devido a um bloqueio em uma ou mais artérias dos pulmões, que pode ser causada por gordura, ar, coágulo de sangue, entre outros motivos.

Durante a sessão plenária desta quarta, a segunda vice-presidente da CLDF (Câmara Legislativa do DF), Paula Belmonte (Cidadania), comunicou a internação do parlamentar. “A gente torce por seu rápido restabelecimento”, destacou.

‌



A assessoria afirma que o deputado está recebendo “toda a assistência necessária”, e solicita respeito à privacidade da família.

