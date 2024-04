Saúde do DF quer licitar sede para Centro que atende pessoas com síndrome de Down em 2025 Nesta quinta, Ibaneis Rocha assinou decreto que torna o Centro de Referência uma política de Estado, veja

Alto contraste

A+

A-

A secretaria de Saúde do Distrito Federal está com um projeto para construir a nova sede do Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown). Atualmente a unidade funciona nas dependências do Hospital Regional da Asa Norte, mas a expectativa é que com o novo espaço, a instituição consiga ampliar o atendimento dado aos familiares. A rede conta com fonoaudiólogo, pediatras, psicólogos, hebiatras e outras especialidades.

Ibaneis assinou decreto nesta quinta (Renato Alves / Agência Brasília/Renato Alves / Agência Brasília)

O novo local está previsto para funcionar na Quadra 612 da Asa Sul, ao lado de um CAPS e de um Centro de Especialidade e Reabilitação. Segundo o governo, a licitação da medida deve ser publicada no começo de 2025.

Na manhã desta quinta-feira (25) o governador Ibaneis Rocha também assinou decreto que torna o CrisDown uma política de estado, ou seja, a partir de agora, mesmo com mudanças de governo, a iniciativa terá incentivos do Executivo. Ao todo, a instituição tem cerca de 2,3 mil pacientes cadastrados e é referência em todo o país no atendimento a pessoas com Down, desde crianças a adultos e idosos.

“Precisamos oferecer as soluções necessárias para dar mais qualidade de vida às crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down. E o decreto de hoje atende esta demanda”, disse Ibaneis.

Publicidade

Lucilene Florêncio, secretária de Saúde, disse que a medida fortalece a política de atendimento aos pacientes. “O decreto reconhece e valoriza (o trabalho da instituição) e torna essa pauta uma prioridade. Nós temos hoje um serviço que é referência no Brasil, que funciona no HRAN, e temos uma equipe multidisciplinar que nos dá a possibilidade de diagnosticar cada vez mais precocemente para o estímulo precoce e adequado ao desenvolvimento”, afirmou

Carolina Vale, fisioterapeuta e responsável pelo Centro CrisDown, destaca que “quando a sede estiver pronta poderemos oferecer um número maior de atendimentos, com maior variedade de estímulos”. “Teremos mais salas, ginásio, jardim e auditório. Além disso, poderemos contar com a parceria de universidades para a realização de residência e estágio, o que faz com que o conhecimento que temos possa ser expandido para futuras gerações, fazendo com que o serviço nunca pare”, declarou.