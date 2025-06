Secretários do DF em Israel devem ser transferidos ‘nas próximas horas’ para Jordânia Autoridades estão em segurança, acomodados em um hotel bunker incluso; espaço aéreo israelense está fechado Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 17h13 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h13 ) twitter

Equipe brasileira em Israel é composta por secretários do GDF Reprodução/Redes sociais/@rafaelbueno.go - Arquivo

Os quatro secretários do GDF (Governo do DF) que estão em Israel, em Tel Aviv, devem ser transferidos para a Jordânia “nas próximas horas” para que possam voltar ao Brasil nos próximos dias. A informação é do secretário de relações exteriores, Paco Britto, que afirma que todos os integrantes da comitiva estão em segurança, acomodados em um hotel com bunker incluso. O espaço aéreo israelense está fechado desde a última quinta-feira (12), depois de conflitos do país com o Irã .

“O GDF está em tratativas com as embaixadas da Jordânia e de Israel, além do Ministério de Relações Exetiores do Brasil, para que a transferência dos integrantes da comitiva seja feita, com toda a segurança oferecida pelos dois países do Oriente Médio, para a região da Jordânia”, destaca.

Fazem parte da comitiva o secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno; a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa Júnior; e o secretário-executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho.

Eles estão entre as 27 autoridades brasileiras que continuam em Israel e aguardam a possibilidade de evacuação. Mais cedo nesta segunda-feira (16), 12 políticos brasileiros deixaram o local do conflito com destino à Jordânia para pegar um voo de volta ao Brasil.

Israel x Irã

A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah.

Segundo o Itamaraty, cerca de 12 mil brasileiros vivem em Israel, sendo a maior parte da comunidade binacional. No Irã, os brasileiros são de pouco menos de 190 pessoas.

“A Embaixada do Brasil em Teerã está à disposição para eventuais demandas desses nacionais. Da mesma forma, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv presta o eventual apoio solicitado”, pontuou o Ministério das Relações Exteriores.

